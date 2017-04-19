Kulis: Meral Akşener, 'Milliyetçi Türkiye Partisi' isimli bir parti kurabilir

MHP’den ihraç edilen veya istifa eden muhalif politikacıların "yeni bir yol” aradığı iddia edildi. Partiden ihraç edilen genel başkan adayı Meral Akşener’in yanında yer alan Müsavat Dervişoğlu’nun başı çektiği istifaların "bu yeni yol arayışı" nedeniyle yaşandığı kulislerde konuşuluyor. Yeni kurulacak partinin adının 'Milliyetçi Türkiye Partisi' (MTP) olacağı da öne sürülüyor. MHP'deki bazı muhalif isimlerin Akşener’in başkanlığında MTP’de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı ve sadece MHP’den istifa edenlerin değil, merkez sağdaki bazı isimlerle birlikte yeni bir oluşumu başlatacağı belirtiliyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun kulis haberi şöyle:

Referandumdan ‘evet’ ve ‘hayır’ sonucunun birbirine çok yakın çıkmasının ardından MHP’nin içinde yer alan muhalif hareketin de kendisine siyasette ‘yeni bir yol aradığı’ dile getiriliyor. Olağanüstü kurultay sürecinden bu yana partiden ihraç edilen genel başkan adayı Meral Akşener’in yanında yer alan eski İzmir İl Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nun başını çektiği istifaların da ‘bu yeni yol arayışı’ nedeniyle yaşandığı konuşuluyor. Akşener’in ‘MHP’deki tüm yolları denedikten sonra yeni bir partide siyasi yaşamına devam edeceği’ uzun zamandır kulislerde konuşulurken, yeni partinin adının ‘Milliyetçi Türkiye Partisi (MTP)’ olacağı da belirtiliyor.

Akşener, referandum çalışmaları sürecindeki bir söyleşisinde, kendisini destekleyenler arasında kadın örgütleri, sivil toplum kuruluşlarının yanı sıra ‘ANAP ve DYP seçmeni olduğunu’ da belirterek, “Çok ilginç, geçmişte ANAP ve DYP seçmeni veya yöneticisi olmuş ama şu anda belki de AKP’ye veya CHP’ye oy veren seçmen kitlesi geliyor. Böyle bir insan profili ile karşı karşıyayım” demesi “Akşener, referandum sonrası yeni bir parti kurmaya göz mü kırpıyor” yorumlarına neden olmuştu. Referandumdan gelen ‘hayır’ oylarının çokluğu sonrasında da ‘yeni parti’ iddiaları yeniden siyasi kulislerde tartışılırken, kulislerde şimdi o partinin ‘MTP’ olacağı da konuşuluyor.

İstifalar iddiayı güçlendirdi

MHP’de, eski Ülkü Ocakları Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile birlikte, başından bu yana Akşener’i destekleyen eski MHP Edirne İl Başkanı Mehmet Tolga Akalın, eski MHP Çanakkale İl Başkanı Rıdvan Uz, eski MHP Samsun İl Başkanı Ömer Süslü ve eski MHP Manisa İl Başkanı Tamer Akkal, üst kurul delegesi Abdulvahap Erdem, eski Kütahya İl Başkanı Nihat Kula, üst kurul delegesi Tekirdağ Malkara İlçe Başkanı Şencan Pakalpalçil ve Antalya üst kurul delegesi Musa Ertuğan da partiden istifa ettiklerini açıklamışlardı. Ayrıca MHP Kırıkkale eski belediye başkanı eski milletvekili Mustafa Pekdoğan da istifa etti.

İstifalar da ‘yeni partinin ilk sinyalleri’ olarak yorumlandı. Akşener’in de referandumun ardından yol haritası kapsamında yeni bir kadro oluşturmanın planını yaptığı, performansını artırmayı planladığı, yeni siyasi danışmandan, ekonomistine ve stratejistine kadar yeni bir kadro yapılanmasına gideceği de gündeme gelmişti. Bu isimlerin Akşener’in başkanlığında MTP’de bir araya geleceği ve ilk seçimlere de bu parti altında katılacağı ve sadece MHP’den istifa edenlerin değil merkez sağdaki bazı isimlerle birlikte yeni bir oluşumu başlatacağı belirtiliyor. Akşener’in yeni parti oluşumunda Özdağ ve Oğan’dan ayrı hareket edeceği de ifade ediliyor.