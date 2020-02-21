Kulis: Kongreye hazırlanan HDP'de Sezai Temelli'nin adaylığı tartışılıyor

T24 Haber Merkezi

4. Olağan Kongresi pazar günü Ankara'da düzenlenecek olan Halkların Demokratik Partisi'nde (HDP), yeniden adaylığına kesin gözüyle bakılan HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'nin isminin tartışma konusu olduğu öğrenildi.

T24'e bilgi veren kaynaklar, cuma gününü toplantı ile geçiren parti yönetiminin yeni bir isim üzerinde tartıştığını, konunun yarın netleşeceğini belirtti.

Parti Meclisi'sinin de büyük oranda yenileneceği konuşulurken, enerji ve iklim uzmanı Önder Algedik, Barış Akademisyeni Nuray Türkmen, Prof. Nejla Kurul, KHK ile ihraç edilen Veli Saçılık ve Halkevleri'ne yakın isim Suriye konusunda uzman yazar Hamide Yiğit'in isimlerinin geçtiği aktarıldı.