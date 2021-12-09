Kulis: İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaline nasıl bakıyor?

Millet İttifakı’nın cumhurbaşkanı adayına ilişkin olarak İyi Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın’ın 'Kazanamama riski olan birini kabul etmiyoruz' sözlerinin ardından İyi Parti’de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun olası aday olma ihtimali hakkında yorumlar geldi. İyi Partili kaynaklar, Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığına ilişkin açıklamalarını, 'Kemal Bey olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Kamuoyu yoklamalarından çıkanı inceleyecek. Kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz' sözleriyle değerlendiriyor.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanı Kemal Derviş gibi isimlerin olası adaylığına kapıyı kapatan İyi Parti kanadı, özetle şunları vurguluyor:

"Seçilme yeterliliği: Önce adayın 'seçilme yüzdesi' ya da 'seçilme yeterliliğine' sahip olması gerekir. 'Şu çok düzgün, dürüst bir isimdir' demekle olmaz. Çok dürüsttür ancak seçilme yeterliliği zayıftır. O nedenle isimler değil, ilkeler üzerinde bir yol haritamız var.

Eşit söz hakkı: Adayımızın koşulları belli. Tarafsız, parlamenter sisteme geçiş hazırlığını kolaylaştıracak ve en önemlisi de devlet işleyişini bilen bir isim olmalı. Son zamanlarda 'CHP kendi söylüyor, kendi uyguluyor' gibi bir algı oluştu. 'Adayımızı tespit ettik' gibi... Öyle bir şey yok. Millet İttifakı içinde bir masada oturulacak. Konuşulup tartışılacak. Aslında Kemal Bey de bunu söylüyor. Çoklu aday olacaksa kimse bir şey demez. İttifakla yol yürünecekse herkesin eşit söz hakkı var.

Fedakârlık yaptı: Genel Başkan Meral Akşener büyük fedakârlık örneği gösterdi. İşin bu noktası atlanıyor. Akşener, hem seçilebilirliği hem de her geçen gün 'trendi yükselen' bir siyasetçi. Buna rağmen 'Türkiye’nin önünü kapatmayacağım' dedi.

Kazandığını görürse adaydır: (Kılıçdaroğlu’nun olası adaylığı) Görüşümüz şöyle: Kemal Bey daha önce adaylıktan uzak bir isimdi, sonra 'Kim dedi benim aday olmayacağımı' çıkışında bulundu, sonrasında bu süreçler yaşandı. Bu süreç içinde de Kemal Bey’in adı kamuoyu yoklamalarında yoktu. Doğaldır. Şimdi ise Kemal Bey kendisini ve olası adaylığını konuşturuyor. Ciddi bir aday profili çiziyor. Bize göre bu oluşan profilden sonra 'resme bakacak'. Vatandaşın kararını, kamuoyu yoklamalarından çıkan resmi inceleyecek. Eğer o resimde kendisi kazanabilecek noktadaysa adaydır. Biz de o zaman böyle bir durumu isteriz. "