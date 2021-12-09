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Politika

Kulis: İyi Parti, Kılıçdaroğlu'nun aday olma ihtimaline nasıl bakıyor?

"Kamuoyu yoklamalarında kazanabilecek noktadaysa adaydır"

09 Aralık 2021 07:22

koray aydınmillet ittifakıchpiyi partikılıçdaroğlu
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