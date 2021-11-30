Selvi: İyi Parti, CHP'nin tutumundan rahatsız

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, İyi Parti'nin, ittifak ortağı CHP'nin bazı tavırlarından rahatsız olduğunu söyledi.

Selvi, bugünkü köşe yazısında İyi Parti kulislerinde, "CHP, kendini aile büyüğü gibi görmeye başladı. Bir karar alıyor, diğerlerinin ona uymasını istiyor. ‘Bir CHP var bir de diğerleri’ gibi hareket ediyor. Bu yaklaşım doğru değil. Biz diğerleri değiliz. Biz seçimlerden birinci parti olarak çıkmaya çalışan bir partiyiz. CHP’nin bize diğerleri gibi muamele etmesine izin vermemeliyiz" diye konuşulduğunu aktardı.

Selvi, İyi Parti'de ayrıca “CHP, Millet İttifakı adına açıklama yapma ve politika belirleme yetkisini kendinde görüyor. Sanki bir yanda AK Parti var, diğer yanda CHP var. CHP kendi dışındaki muhalefet partilerine diğerleri muamelesi yapıyor. Biz diğerleri değil, İYİ Parti’yiz. Seçimlerden başarılı olarak çıkmayı hedeflemiş bir partiyiz. Kendimize diğerleri muamelesi yapılmasına izin veremeyiz” diye konuşulduğunu söyledi.