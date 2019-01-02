Kulis: İsmail Metin Temel ve Mustafa Barut harekâta karşı çıktığı için pasif göreve alındı

"Apolet sökme" tartışması ile gündeme gelen 2. Ordu Komutanı İsmail Metin Temel, Genelkurmay Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na, 4. Komando Tugay Komutamı Tuğgeneral Mustafa Barut ise 3. Ordu Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığı'na atandı. Bu 'atamalar' görevden alınma olarak değerlendirildi. Sözcü yazarı Deniz Zeyrek, Temel ve Barut'un, Fırat’ın doğusuna düzenleneceği konuşulan harekât konusunda siyasi iradeyle anlaşamadıkları için pasif göreve alındıklarını aktardı.

Atamalar ‘tenzili rütbe‘ olarak nitelenirken, Zeyrek "Org. Temel’in alınması, '3 Aralık 1990'ın tekrarı mı?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Zeyrek, askeri kaynağının, "Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarında önemli görevler üstlenen iki komutanın, “Fırat'ın doğusuna harekat” konusunda siyasi iradeyle ve komuta kademesiyle tamamen aynı görüşte olmadığını iddia etti.

Yazısında, Temel ve Barut'un harekâta neden itiraz ettiklerini kesin olarak öğrenemediğini belirten Zeyrek, askeri kulislerde harekat ile ilgili şu itirazlarla karşılaştığını ifade etti:

"Karşıdaki tehdit, Fırat Kalkanı bölgesi ve Afrin'deki tehditten farklı. ABD'den büyük destek alıyorlar, daha donanımlı ve eğitimliler.

İki harekatta sağlanan uluslararası destek, burada tam olarak sağlanmadı. Hem ABD hem Rusya karışık mesajlar veriyor.

Mevsim ve coğrafi koşullar dezavantaj olarak karşımızda. Bu durum “en az kayıpla harekat” hedefine zarar verebilir.

ABD, dar kapsamlı bir kontrollü bir harekat için Türkiye'ye IŞİD ile savaşını yüklemeye çalışıyor. Sınırımızdan çok uzakta bir bölgede IŞİD ile savaş, Türkiye'nin zorunluluğu değil.

Kaynaklarımdan dinlediğim bu iddiaların özeti şu: Tıpkı 3 Aralık 1990'da merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın Irak harekatına katılma kararına itiraz eden Genelkurmay Başkanı (E) Org. Necip Torumtay'ın istifa etmesi olayındaki gibi, “siyasi iradenin harekat kararına itiraz eden komutan bırakır” ilkesi hayata geçmiş olabilir.

Yansımalarını izlemekte yarar var."

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Deniz Zeyrek'in Sözcü'de yayımlanan "Org. Temel’in alınması, “3 Aralık 1990”ın tekrarı mı?" yazısının tamamına buradan ulaşabilirsiniz