Kulis: Hükümet yurt dışında Türkçe Olimpiyatları'nı yasaklatacak

İçişleri, Adalet, Maliye ve Dışişleri Bakanlıkları, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaatine yönelik yurt dışı operasyonu başlattığı belirtildi. Bakanlıkların 'FETÖ' ile yurt dışında da mücadele kapsamında 6 adım atıldığı ileri sürüldü. Cemaatin kara para trafiğinin tespit edildiği iddia edilirken MASAK'ın cemaatine ait yurt dışındaki mal varlıkları için başvurduğu öne sürüldü. Türkçe olimpiyatlarının yasaklanması, okullarla yayın organlarının kapatılması ve 'FETÖ baronları'nın iadesi için de 4 bakanlığın harekete geçtiği öğrenildi.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre, atılan adımlar arasında, cemaat tarafından organize edilen Türkçe olimpiyatlarla festivallerin yasaklanması, örgüte eleman yetiştirdiği ileri sürülen okulların ve dünyadaki 'FETÖ' adına çalışan yayın organlarının kapatılması, örgütün yurt dışına kaçırdıkları mal varlıklarının dondurulması gibi hususlar yer alıyor.

İşte 'FETÖ'nün yönelik 6 adımın detayları şöyle:

Mal varlıkları için hamle

1- Hükümet, 'FETÖ'nün dünyada eğitimden finansa her alandaki yapılanmasını içeren kapsamlı bir çalışma yaptı. Dünyadaki birçok ülkeden 'FETÖ'ye bankalar aracılığıyla aktarılan para trafiği de ilk kez resmi olarak ortaya kondu. Okullar, dernekler başta olmak üzere dünyadaki yapılanma üzerinden milyarlarca dolarlık kara paranın izlediği yol haritası da çıkarıldı. Finansmana destek veren, kara para akladıkları öne sürülen kurum ve kişilerin listesi çıkarıldı.

2- Maliye, şüpheli işleme dayalı transferleri durdurma yetkisini kullanırken, 'FETÖ'nün yurt dışındaki ve kaçırdıkları varlıklar için MASAK gerekli başvuruları yaptı. Darbe girişiminde doğrudan rol alan şirketlerin mal varlıklarının dondurulması için de girişimler başladı. Diğer yandan şaibeli ortaklık yapıları, mali haritaları, yurtdışı vakıf, dernek, örgüt birimlerine para aktarmada rol oynayan iş adamlarına ilişkin bilgiler de ilgili mali istihbarat birimleri ile paylaşılıyor.

Türkçe Olimpiyatları

3- Dışişleri Bakanlığı'nca ilgili ülkelerdeki büyükelçiler kanalıyla 'FETÖ' tarafından organize edilen Türkçe olimpiyatları, festival, yarışma ve kültürel etkinliklerin yasaklanması için atağa geçildi. Örgütün bu etkinliklerle yurt dışında propaganda yapmasının da önüne geçilmesi planlanıyor. Dışişleri Bakanlığı'nın yanı sıra ilgili bakanlıklar da muhataplarıyla "örgütün tüm anaokulu, ortaokulu, lise ve üniversiteleri terör yuvası haline getirdiğine" dikkat çekerek, kapatılması gerektiğini anlatıyor.

Almanya'ya: 62 baronu iade edin

4- Afrika ülkelerinden vergi işbirliği ve bilgi değişimi anlaşması kapsamında örgüte yakın işadamlarına ait bilgiler de isteniyor. Almanya'ya da örgütün finansörü, firmalar üzerinden doğrudan örgüte para aktardığı ileri sürülen 62 'baron'un iadesi için resmi başvuru yapıldı.

140 okul için kapatma başvurusu

Dışişleri Bakanlığı, 'kumpas dava'larının savcıları Zekeriya Öz ile Fikret Seçen'in ardından örgütün yönetici kadrosu için resmi başvuruları yapıyor. Bunlar hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma, terörün finansmanına dair yasaya muhalefet, nitelikli dolandırıcılık" başlıklarında arama kararları çıkarıldı. İngiltere, Almanya, Avusturya ile İsveç başta olmak üzere Avrupa'ya kaçan örgüt yöneticilerinin iadesi için de diplomatik temaslar hız kazandı.

5- ABD, Avrupa ve Afrika başta olmak üzere 140 ülkedeki okulların örgüt propagandası yaptığı ve üye yetiştirdikleri gerekçesiyle kapatılması için resmi başvurularda bulunuldu. Örgütün kanlı darbe girişimi örnek verilerek bu okulların bulundukları ülkelerde de tehdit unsuru olduğuna dikkat çekiliyor. Aynı şekilde örgütün terörü finansman için kullandığı paraların bulunduğu bankalardaki hesaplarının kapatılması için bu ülkelerdeki birimlerle resmi yazışma yapıldı.

Yayın organları kapatılsın

6- ABD başta olmak üzere bazı Avrupa ülkelerinde haftalık ve aylık gazete ile dergi ve internet haber sitelerinin de kapatılması için Ulaştırma Haberleşme ve Denizcilik Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumlar muhatapları ile temasa geçti. Bu yayınlar aracılığıyla örgüt propagandası yapılarak sempatizan toplamaya çalıştığına dikkat çekilerek yayınlara son verilmesi istendi.

4 bin kuruma inceleme

Örgütün iş dünyası ayağına yönelik operasyonlar devam ederken, Türkiye genelinde de 4 bine yakın kurum ve kuruluşta incelemeler sürüyor. Döviz bürolarından finans kurumlarına kadar geniş bir yelpazede mali sistemdeki şüpheli işlemlere ilişkin de bir veri tabanı oluşturuldu. Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci de, 'FETÖ' ile uluslararası alanda mücadelenin önemine işaret ederek, "'FETÖ' sadece Türkiye için değil karanlık faaliyetlerini yürüttüğü diğer ülkeler için de tehdit oluşturuyor. Biz de tüm dünyadan teröre karşı ortak bir tavır bekliyoruz. Bu yapının faaliyetlerinin arkasında illegal yapı faaliyetleri bulunuyor" diye konuştu.