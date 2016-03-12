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Politika

Kulis: AKP'nin hukuk heyeti, HDP'li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasında 'şiddet' kriteri koydu

"HDP Eş Başkanları Demirtaş ve Yüksekdağ'ın dokunulmazlığı kaldırılacak"

12 Mart 2016 12:49

AKP'nin hukuk heyetinin, HDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için düzenlenen fezlekelerde "söyleme değil eyleme bakacağı ve şiddete bulaşan vekillerin dokunulmazlığının kaldırılmasını isteyeceği" öne sürüldü. 

Karar'dan Ziver Büyüktaş'ın kulis haberine göre, AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Şahin başkanlığında kurulan ve partinin hukukçu kurmayları Ahmet İyimaya, Mustafa Şentop ve Hayati Yazıcı’nın da yer aldığı komisyon, ilk toplantıda milletvekillerinin tutuklanmamaları da dahil çeşitli formüller üzerinde değerlendirmeler yaptı. Partinin kararlaştırılan net tavrı, “söyleme değil eyleme bakmak” olacak. Haklarında fezleke hazırlanan HDP Eş Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ ile diğer milletvekilleri arasında şiddete bulaşmış olanların dokunulmazlığının kaldırılması kesin bir şekilde kaldırılmak isteniyor. Komisyon, çalışmalarını tamamladıktan sonra konu AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) karara bağlanacak.

 

Demirtaş hakkında 51 fezleke

 

TBMM Başkanlığı’na şimdiye kadar hakkında fezleke gönderilen 113 vekilden 41’i HDP’li.  En fazla hakkında fezleke hazırlanan milletvekili 51 dosya ile HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş. Son gelen dosyalarla Demirtaş’ın 51, Yüksekdağ’ın 6, Irmak’ın 10, Önder’in 7, Kürkcü’nün ise 5 fezlekesi oldu.

 

Nasıl bir yol izlenecek?

 

Fezlekelerin ulaştığı Meclis Başkanlığı, Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden kurulu karma komisyonu belirleyecek. Karma komisyon da alt komisyonlar kuracak. Vekiller hakkındaki dosyalar, alt komisyonlarda tek tek incelenecek. 

Alt komisyon hazırlayacağı raporu karma komisyona sunacak. Karma komisyon raporları görüşecek, ‘dokunulmazlıklar kaldırılsın’ denirse dosyalar TBMM Genel Kurulu’na gelecek.  n Genel Kurul’da raporlar milletvekillerine dağıtılacak. Dokunulmazlığı istenen vekil savunma yapacak. Ardından da gizli oylama gerçekleştirilecek. n Oylamada ‘dokunulmazlık kalksın’ sonucu ortaya çıkarsa, dokunulmazlıklar kalkmış olacak ve savcılar, fezlekede adı geçen kişi hakkında başladığı soruşturmaya devam edecek.

 

HDP: Şiddete bulaşan yok

 

HDP Diyarbakır Milletvekili Nimetullah Erdoğmuş ise milletvekillerinin şiddete bulaştığına kimsenin inanmayacağını savundu. HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer’in Ankara’daki bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist için kurulan taziye çadırını ziyaretini değerlendiren Erdoğmuş, ‘’Yas evi olayı o kadar köpürtüldü ki. Yani yas evine gitmiş kıyamet mi kopmuş? Oradaki ortam bazen sizi iradeniz dışına itebilir. Bir tek arkadaşımızla ilgili alınacak bir kararı tüm arkadaşlarımız için alınmış olarak kabul ederiz’’ dedi.  

 

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