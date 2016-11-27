Kulis: Güneydoğu'da Şafii merkezi ve Kürtçe Diyanet FM kurulacak

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Güneydoğu’da Kürtçe yayın yapan radyo kurmak üzere harekete geçtiği belirtildi. Diyanet'in Güneydoğu'da atacağı adımlar arasında personele Şafi mezhebinin anlatılmasınında yer aldığı aktarıldı. Ayrıca kulislerden edinilen bilgilere göre, Kürtçe yayın yapan radyo ve isminin “İmam-ı Şafii Dini Yüksek İhtisas Merkezi” olan bir Şafii merkezinin kurulucağı öğrenildi.

Karar'da Erol Metin'in haberine göre, Doğu ve Güneydoğu’daki Kürt vatandaşların daha verimli dini hizmet alabilmeleri amacıyla belirlenen yol haritası çerçevesinde bölgede görevli Diyanet personeli, hizmet içi eğitimden geçirildi. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de iştirak ettiği eğitimlerde, imamların halkla daha yakın diyalog içerisinde olmasının önemine dikkat çekildi. "Mihrabın ruhunun sokağa taşınması" sloganı doğrultusunda din görevlilerinin cami içerisine hapsolmaması gerektiği vurgulandı. Aile ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirilerek "gönüllerin kazanılması" konusunda ortak karara varıldı.

Bunun yanı sıra Diyanet, bölge halkına dönük projelerde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’yla da ortak çalışma yürütecek. Diyanet ayrıca bölgeye hitap eden bir radyo kanalı kurmayı hedefliyor. Kürtçe yayın yapacak olan bu radyo kanalında Selahaddin Eyyubi, Melâye Cizîrê, Ahmed-i Hani ve Bediüzzaman Said Nursi gibi Kürt dini adamların hayatına da yer verilecek.

Diyanet’in atacağı adımlar kapsamında, halihazırda 7 ilde bulunan Dini Yüksek İhtisas Merkezlerinin 8’incisinin Diyarbakır’da kurulması yönündeki çalışmaların hızlandırılması kararlaştırıldı. Merkezin isminin “İmam-ı Şafii Dini Yüksek İhtisas Merkezi” olması düşünülüyor. Bu ihtisas merkezinde Şafii bölümü oluşturularak, "Diyanet personelinin Şafii mezhebini daha iyi anlamaları" sağlanacak. Şafii bölümündeki çalışmalar ve eğitimler konusunda bölgedeki Kürt alimlerden de istifade edilecek. Yine bu bölüm aracılığıyla Şafii mezhebine mensup Kürt vatandaşların dini ihtiyaçları karşılanacak.

Görmez bizzat açıklamıştı

Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, kurum olarak bölgeye yönelik çalışmalar yürüteceklerini bizzat açıklamıştı. Hendek terörünün hüküm sürdüğü dönemlerde Cizre, Silopi, Silvan ve Sur’u ziyaret ederek, buralarda vatandaşlarla ve Diyanet personeliyle bir araya geldiğini anlatan Görmez, “Doğu ve Güneydoğu’da 20 bin arkadaşımız görev yapıyor. Bu 20 bin arkadaşımızın her biriyle hizmet içi eğitimlerde buluştuk ve yol haritamızı yeniledik” demişti.