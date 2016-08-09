Kulis: Genelkurmay Başkanı Akar'ın miting konuşması liderlerin çay sohbetinde netleşti

Yenikapı’da pazar günü gerçekleştirilen Demokrasi ve Şehitler Mitingi öncesinde liderlerin çay sohbetinin ayrıntıları ortaya çıktı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin arasındaki sohbetin en önemli konusunun muhalefet liderlerine bildirilen programda olmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın konuşması olduğu belirtildi. Kulislerden aktarılana göre, muhalefet liderlerine Akar'ın konuşmasında bir sakınca olup olmadığı soruldu, Bahçeli ile Kılıçdaroğlu’nun da onaylamasıyla Akar’ın konuşması kesinleşti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile liderler, miting alanına yakın bir noktada oluşturulan çadırda bir araya geldi. Habertürk'ten Saliha Çolak'ın haberine göre, çadıra ilk gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli’nin ardından Başbakan Binali Yıldırım geldi. Yıldırım ile Bahçeli bir süre sohbet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve damadı olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak ile birlikte çadıra geldi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun yanında Meclis Başkanvekili Akif Hamzaçebi, Grup Başkanvekili Engin Altay ile İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat yer aldı.

MHP Lideri Bahçeli’ye ise Genel Başkan yardımcıları Emin Haluk Ayhan, Ruhsar Demirel ve İstanbul İl Başkanı Bülent Karataş eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler yaklaşık 35 dakika çadırda kalarak sohbet etti. Liderlere çay, su, kuruyemiş ve kanepe ikramı yapıldı. Tarihi fotoğrafın çekildiği anda liderlerin ne konuştuğu büyük merak konusu oldu.

Liderler arasındaki sohbetin en önemli konusu, muhalefet liderlerine bildirilen programda olmayan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın konuşmasıydı. Muhalefet liderlerine, Akar’ın konuşmasına nasıl bakacakları, bir sakıncası olup olmadığı soruldu. Bahçeli ile CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da onaylamasıyla Akar’ın konuşması kesinleşti.

Sohbette Cumhurbaşkanı, miting alanını havadan görme fırsatı yakaladığını belirterek, kalabalıktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bunun üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Biz karayoluyla geldik. Alana girmekte güçlük çektik. Muhteşem bir kalabalık var” dediği öğrenildi. Liderler, “Hiç bu kadar büyük bir kalabalık toplanmadı” diyerek ortak görüşlerini dile getirdiler.