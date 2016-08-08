Kılıçdaroğlu Yenikapı'daki miting sonunda kürsüye neden çıkmadı?

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Demokrasi ve Şehitler" mitinginde selamlamaya çıkmamasına ilişkin olarak, "Böyle bir selamlama olacağı genel başkanımıza iletilmemiştir. Genel Başkanımız da Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması bittikten sonra Ankara'ya dönmek üzere 21.40 uçağına yetişmek üzere alandan ayrılmıştır. O, alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadisedir" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Levent Gök, TBMM'de gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Yenikapı'daki "Demokrasi ve Şehitler Mitingi"ndeki birlik ve beraberlik ruhunun siyasete yansımalarına ilişkin sorular üzerine Gök, mitinge katılanların sayısına işaret ederek, bu sayının pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan fazla olduğuna dikkati çekti.

"Davet sanırım spontane gelişti"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mitingin sonundaki selamlamaya ve çektirilen toplu fotoğrafa katılmamasının nedeni de sorulan Gök, şunları söyledi: "Bu çok önemsiz bir konu. Protokol gereği her şey önceden programlanır ve herkese bildirilir. Böyle bir selamlamanın olacağı şeklinde hiçbir bildiri genel başkanımıza ulaşmamıştır. Genel Başkanımız da Sayın Cumhurbaşkanı'nın konuşması bittikten sonra Ankara'ya dönmek üzere 21.40 uçağına yetişmek üzere alandan ayrılmıştır. O, alandan ayrıldıktan sonra olan bir hadisedir. Dolayısıyla o andaki davet sanırım spontane gelişmiştir. Farklı bir şekilde yorumlamak yanlıştır. Mitingin görkemi ve verilmek istenen mesajlar zedelenmemelidir."