Kulis: FETÖ soruşturmalarında 'at izini it izinden ayıracak' kurul oluşturuldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “At izi, it izine karıştı” değerlendirmesinin ardından Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı ve 'FETÖ' soruşturmaları kapsamında haksızlığa uğradığını iddia edenlerin ayrıştırılacağı kurulun, Ankara’da Başbakanlık ve her ilde de valilik bünyesinde oluşturulduğu iddia edildi. Star gazetesinden Şerife Güzel'in haberine göre, Başbakanlıkta oluşturulan kurul, illerden gelen ve kendisine yapılan şikayetleri inceleyecek ve itirazda bulunan kişilerle ilgili hem istihbarat birimleri tarafından, hem de kendi kurumlarında tekrar inceleme yapılacak.

Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Müsteşarı’nın gözetiminde, Güvenlik İşleri Genel Müdürlüğü koordinasyonunda çalışacağı belirtilen kurulda, tüm bakanlıklardan temsilciler bulunuyor. Kurban Bayramı öncesi açıklanan kurulun, Başbakanlık bünyesinde oluşturulduğu, ancak bayram tatilinin sona ermesiyle daha yoğun şekilde çalışmaya başlayacağı öğrenildi. Başbakanlık’ta daha önce oluşturulan ve KHK’leri hazırlayan OHAL Koordinasyon Kurulu’nun yanında itirazları değerlendirmek üzere çalışacak. İllerde de aynı görevi, valiler başkanlığında oluşturulan ‘kriz masası’ yürütecek.

Belediye ve üniversiteler

İllerde valilik bünyesinde oluşturulacak kurullar, kendilerine ulaştırılan itirazları, detaylı inceleme yapılmak üzere Ankara’ya göndereceği, ancak valilikler, özerk yapılarından dolayı üniversiteler ve belediyelere ilişkin itirazları değerlendirmeyeceği belirtildi. Üniversitelerle ilgili itirazlar, yine buralarda oluşturulan komisyonlarda değerlendirilecek.

Yazılı ya da sözlü başvuru

Başbakanlık bünyesinde oluşturulan kurul ise hem illerden gelen, hem de çeşitli kanallardan kendilerine doğrudan ulaşan itirazları inceleyecek. Haksızlığa uğradığını düşünenler, e-mail, faks veya yazılı dilekçe ile başvuruda bulunabileceği gibi, bu kurul, AKP Genel Merkezi’nde bulunan AKİM, Başbakanlık bünyesindeki BİMER gibi kanallara iletilen şikayetleri de incelemeye alacak.

Hesap hareketlerine bakılacak

Kurula itirazda bulunan kişilere ilişkin iddiaların, tekrar inceleneceği belirtildi. Kişiyle ilgili bilgiler, bir yandan kurumlarına gönderilerek yeniden bir araştırma yapılması istenecek. Diğer yandan da istihbarat birimleri, kişiye ilişkin detay bilgilere ulaşarak iddiaların doğruluk derecesine bakacak. Özellikle banka kayıtlarına ilişkin itirazlarda kişinin hesap hareketleri tek tek incelenecek.

Kişinin itirazının, kendisine ait görünen, ancak kendisinin kullanmadığı bir telefonun kullanımına ilişkin ise kayıtlarının detaylarına bakılacak. Kişinin gerçekten o telefon üzerinden temas kurup kurmadığı belirlenecek.

Yeni bir KHK ile geri dönecekler

İtirazları haklı bulunan kişilerin geri dönüşleri de yine yeni bir KHK ile olacak. İtirazları incelenerek sonuca bağlananlardan haksız yere ihraç edildiği sonucuna varılanlar, çıkarılacak yeni bir KHK ile işlerine iade edilecekler.