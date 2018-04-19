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Kulis: Erken seçim, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun aday olma olasılığını güçlendirdi

Erdoğan açıkladı; Türkiye 24 Haziran'da seçime gidiyor

19 Nisan 2018 12:37

Türkiye, erken seçime 24 Haziran 2018'de OHAL altında gidiyor. Seçime çok kısa bir süre kalması nedeniyle kulislerde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olabileceği yorumları yapılıyor. 

Cumhuriyet'ten İklim Öngel'in haberine göre, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan ve 5 buçuk saat süren Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ana gündem maddesi erken seçim oldu. Kılıçdaroğlu’nun seçimlerin Haziran'da yapılmasına ilişkin "Yangından mal kaçırır gibi" yorumu yaptığı belirtilirken, kurmaylarına, "Biz seçime hazırız, biz kazanacağız. Bu yıl bir demokrasi yılı olacak" dediği öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 3 Kasım 2019'da yapılacak seçimlerin, "Olumsuz gelişmeler olabilir" uyarısıyla 26 Ağustos 2018'e çekilmesini önermişti. İlk etapta yorum yapmaktan kaçınan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ertesi gün (18 Nisan 2018) Bahçeli ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından teklifi kabul ettiklerini açıklamış, seçimlerin 24 Haziran 2018'de yapılacağını duyurmuştu.

TIKLAYIN - Türkiye erken seçime gidiyor

Kulislerde, seçim sürecinin çok kısa olması nedeniyle Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı adayı olma olasılığının güçlendiği yorumları yapıldı.

MYK’da alınan karara göre cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili adaylarının belirlenmesinde süreç hızlandırılacak. MYK’da seçim bildirgesi, 'hayır bloku' ile ilgili 'güç birliği' ilkelerini belirleme dahil, seçim hazırlıklarına dönük görev dağılımının da en kısa sürede yapılması planlandı. 

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