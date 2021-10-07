Kulis: Erdoğan Boğaziçi'ndeki eylemler için sert önlemler almaktan yana, "Kötü niyetlilere af yok" dedi

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MKYK) önceki gün Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Edinilen bilgiye göre toplantıda Boğaziçi Üniversitesi Rektörlük binası önünde toplanan ve rektör Prof. Dr. Naci İnci’nin makam aracının önünü kesen öğrencilerin eylemi tartışıldı.

Cumhuriyet'in haberine göre, AKP’li MKYK üyelerinin birçoğunun, Erdoğan’dan “yaptırım uygulanmasını istediği” kaydedildi. Bazı MKYK üyeleri, “Teröristlerle öğrenciler arasındaki ayrım belli olsun. Ülkede ikinci bir Gezi hareketi başlatılmak isteniyor. Bunun için de üniversiteler kullanılıyor. Bunlar için gerekirse sert önlemler alınsın. Rektör üzerine düşen görevi yapmalı, yetkisini kullanmalı” görüşünü dile getirdi. Bir MKYK üyesinin ise “Boğaziçi Üniversitesi’nde zamanında rektörü protesto eden bir öğrencinin, rektör tarafından okuldan atıldığı” örneğini verdiği de ifade edilirken, birkaç MKYK üyesinin ise “öğrenciler için yaptırım uygulamasından çok ortamı yatıştırıcı önlemler alınmasını istedikleri” kaydedildi. Ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu konuda “sert önlemlerden yana olduğuna” dikkat çekilirken, “Kötü niyetlilere af yok. Onları görmezden gelemeyiz. Türkiye, üniversiteler eliyle terörize edilmeye çalışılıyor” dediği kaydedildi.

“İngiltere’den iyiyiz”

MKYK’de son günlerdeki fahiş fiyat artışı ve ekonomi de gündeme geldi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, ekonomi ile ilgili bir sunum yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Canikli’nin sunumunu beğendiği ve Tarım İş Kooperatifi marketleri ile ilgili görüşünü yineleyerek “Enflasyon oranında düşüş olacak. İngiltere’den daha iyiyiz. İngiltere’nin ekonomisi daha kötü” dediği kaydedildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıda ayrıca Afganistan ile ilgili değerlendirmeler yaptığı da öğrenildi. Afganistan ile görüşmelerin devam edeceğini vurgulayan Erdoğan’ın, “Bugüne kadar Afganistan’a en fazla yatırımı biz yaptık. Afganistan ile eskiye dayanan dostluğumuz var” ifadelerini kullandığı da belirtildi.