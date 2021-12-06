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Ekonomi

Kulis: Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istiyor

Son AKP MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu

06 Aralık 2021 07:15

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisinin merkez yürütme kurulu toplantısında, grup başkanvekillerinden “muhalefetin, partiye yönelik tutumları ile ilgili sessiz kalmamalarını istediği” belirtildi. Öte yandan Erdoğan'ın asgari ücretin 4 bin liranın altına düşürülmemesini istediği ifade edildi.

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