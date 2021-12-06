Kulis: Erdoğan, asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istiyor

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'nun haberine göre; Erdoğan’ın başkanlığında toplanan son AKP MYK toplantısının ana gündem maddesi asgari ücret ve sağlık çalışanlarının maaşlarına yapılacak düzenlemeler oldu. Erdoğan’ın toplantıda, “asgari ücretin 4 bin TL’nin altına düşürülmemesini istediği” belirtilirken, toplantıda dikkat çeken bir başka ayrıntı yer aldı. Erdoğan, grup başkanvekillerinden “muhalefete karşı sessiz kalmamalarını” istedi. Başta CHP olmak üzere muhalefet partilerinden hem AKP’ye hem hükümete hem de “şahsına yönelik sert eleştirilerin” geldiğini belirten Erdoğan’ın, grup başkanvekillerinden de “aynı sertlikte karşılık vermelerini istediği” belirtiliyor. Erdoğan’ın ayrıca grup başkanvekillerinden “iktidarın icraatlarını Meclis’te etkin bir dille anlatmalarını istediği” de ifade ediliyor.

TIKLAYIN * "Bakan Bilgin'in asgari ücretin 4 bin TL olmasına sıcak bakmadığı konuşuluyor"

TIKLAYIN * Kulis | AKP’de “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak" değerlendirmeleri yapılıyor