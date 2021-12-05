"Bakan Bilgin'in asgari ücretin 4 bin TL olmasına sıcak bakmadığı konuşuluyor"

Hürriyet Gazetesi yazarı Nuray Babacan, milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret zammının AKP MYK Toplantısı'nda ilginç bir şekilde ele alındığını aktardı. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın MYK üyelerine asgari ücretin ne kadar olması gerektiğini tek tek sorduğunu ifade eden Babacan, üyelerin ortalama 3 bin 800 ve 4 bin TL cevabını verdiğini ifade etti.

Babacan'ın edindiği bilgilere göre Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'in ise asgari ücretin 4 bin TL olması halinde işverene maliyetinin 6 bin 500 TL'ye çıkacağını söyleyerek bu orana sıcak bakmadığı öne sürüldü. Babacan yazısında Bilgin'in bu maliyetin 10 ve daha az işçi çalıştıran işletmelerde işten çıkarmaya sebep olacağını söylediğini aktardı. Babacan edindiği bilgilerin devamında şunları kaydetti:

"Bu kaygı herkes tarafından paylaşılınca, işten çıkarmaları önlemek için 10 kişiden az işçi çalıştıran işletmelere vergi ve SGK primi desteği verilmesi formülü dile getirildi. Cumhurbaşkanı sadece not aldı ve 'Dar gelirlileri rahatlatacak, yaşam şartlarını iyileştirecek bir düzenleme olacak' demekle yetindi."