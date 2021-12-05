Kulis | AKP’de “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak" değerlendirmeleri yapılıyor

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM'de 'asgari ücret' hakkındaki açıklamasından önce “asgari ücretin 3 bin 500-3 bin 700 TL civarında olacağı" konuşulurken, Erdoğan'ın açıklamalarının ardından AKP kulislerinde bu kez “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak" değerlendirmeleri yapılıyor.

Cumhuriyet gazetesinden Selda Güneysu'nun haberine göre, Erdoğan’ın sözleri üzerine de AKP kulislerinde bu kez “Asgari ücret net 4 bin TL’nin üzerinde olacak. Cumhurbaşkanımız artan döviz kurları karşısında çalışanı ezdirmeyecek. Kesin kararlı” yorumları yapılıyor. Ancak bugün uygulanan asgari ücret brüt 3 bin 577, net 2 bin 826 TL. İşverene maliyeti ise 4 bin 203 TL. Bu rakamın 4 bin TL’nin üzerine nasıl çıkarılacağı da AKP kulislerinde tartışılıyor.