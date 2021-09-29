Kulis: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır gezisinden sonra yaptırdığı anket sonuçlarından hareketle yeni bir açılım paketi hazırlıyor

Cumhuriyet gazetesi yazarı Tuncay Mollaveisoğlu, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi sonrası yaptırdığı anketti, oy oranlarında kendisini umutlandıran bir sonuçla karşılaştığını belirterek, "“Kürt açılımını biz istiyorduk ancak HDP/PKK bozdu” açıklamasının karşılık bulduğunu gören Erdoğan’ın anket sonuçlarından hareketle yeni bir açılım paketi hazırlattığı bilgilerim arasında." diye yazdı.

Bölgede AKP'den kopan seçmenin DEVA ve Gelecek Partisi'ne kaydığını savunan Mollaveisoğlu, "Artık olağanüstü bir durum yaşanmazsa, seçimler hilesiz hurdasız yapılabilirse Saray rejimi için iktidarın sonu görünüyor..." ifadelerini kullandı.

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