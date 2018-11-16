Kulis: CHP'de eğilim yoklamasına sıcak bakılmıyor

Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler yaklaşıyor. Partiler büyükşehirler de dahil olmak üzere belirledikleri adayları açıklamaya başladı. CHP’de aday belirleme yöntemi olarak Merkez Yürütme Kurulu’na (MYK) eğilim yoklaması yapma yetkisi verilirken, parti kulislerinde İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adaylarının eğilim yoklaması yöntemiyle belirlenmesine sıcak bakılmıyor.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre eğilim yoklaması talebi bir süredir parti örgütleri tarafından dillendirilirken, CHP’nin 24 Haziran seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce’nin de dün eğilim yoklaması yapılması durumunda İstanbul’da aday olmaya yeşil ışık yakması hangi seçim bölgelerinde parti üyelerinin önüne sandık konulacağı sorusunu gündeme getirdi. Edinilen bilgiye göre, CHP içinde eğilim yoklamasının hangi seçim bölgelerinde yapılacağı konusunda bir çerçeve oluşurken; büyükşehir belediyeleri içerisinde en çok merak edilen İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adaylarının eğilim yoklaması yöntemiyle belirlenmesine sıcak bakılmıyor.

Belirleyici merkez

İstanbul, Ankara ve İzmir büyükşehir adaylarının belirlenmesinde tüm kesimlerden alınacak görüşler, anket çalışmaları ve örgüt eğilimlerinden hareketle genel merkezin belirleyici olacağı ifade ediliyor. Üç büyük kentte eğilim yoklaması yönteminin ağırlıklı olarak belediye meclis üye adaylıklarının belirlenmesi kullanılacağı dile getiriliyor.