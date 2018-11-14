CHP'nin bazı belediye başkan adayları belli oldu

T24 Ankara
Yerel seçimlere 5 aydan kısa bir süre kala, 24 Ekim'de 105 ilçe ve belde adayını açıklayan ana muhalefet partisi CHP'de 140 isim daha belli oldu.
CHP'nin bugünkü PM toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir için başkan adaylarını belirlemediği öğrenildi. Kulis bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş'ın şansı az.
130 belediye başkan adayının isimlerinin belirleneceği söylenen CHP PM'de sayı 10 kişi daha arttı. CHP PM, 140 ismi belirledi.
T24'ün aldığı bilgilere göre, CHP Genel Merkezi'nde biten Parti Meclisi'nde (PM) toplantısında adaylığı öne çıkan isimler şöyle:
Yalova: Vefa Salman
Burdur: Ali Orkun Ercengiz
Giresun: Kerim Aksu
Balıkesir: Ahmet Akın
Gümüşhane: Bedri Ağaç
Artvin: Demirhan Elçin
Batman: Enver Erdem
Bingöl: Vahdettin Uzunyayla
Ankara / Yenimahalle: Fethi Yaşar
Ankara / Çankaya: Alper Taşdelen
Kalecik: Hamza Alper Gümüş
Elmadağ: Adem Barış Aşkın
Eskişehir / Han: Erdal Şanlı
Eskişehir / Mahmudiye: İshak Gündoğan
Eskişehir / Tepebaşı: Ahmet Ataç
Eskişehir / Odunpazarı: Kazım Kurt
Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’nde belirlenen belediye başkan adayları listesi için tıklayın.