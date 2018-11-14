CHP'nin bazı belediye başkan adayları belli oldu

T24 Ankara

Yerel seçimlere 5 aydan kısa bir süre kala, 24 Ekim'de 105 ilçe ve belde adayını açıklayan ana muhalefet partisi CHP'de 140 isim daha belli oldu.

CHP'nin bugünkü PM toplantısında İstanbul, Ankara ve İzmir için başkan adaylarını belirlemediği öğrenildi. Kulis bilgiye göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş'ın şansı az.

130 belediye başkan adayının isimlerinin belirleneceği söylenen CHP PM'de sayı 10 kişi daha arttı. CHP PM, 140 ismi belirledi.

T24'ün aldığı bilgilere göre, CHP Genel Merkezi'nde biten Parti Meclisi'nde (PM) toplantısında adaylığı öne çıkan isimler şöyle:

Yalova: Vefa Salman

Burdur: Ali Orkun Ercengiz

Giresun: Kerim Aksu

Balıkesir: Ahmet Akın

Gümüşhane: Bedri Ağaç

Artvin: Demirhan Elçin

Batman: Enver Erdem

Bingöl: Vahdettin Uzunyayla

Ankara / Yenimahalle: Fethi Yaşar

Ankara / Çankaya: Alper Taşdelen

Kalecik: Hamza Alper Gümüş

Elmadağ: Adem Barış Aşkın

Eskişehir / Han: Erdal Şanlı

Eskişehir / Mahmudiye: İshak Gündoğan

Eskişehir / Tepebaşı: Ahmet Ataç

Eskişehir / Odunpazarı: Kazım Kurt

Cumhuriyet Halk Partisi Parti Meclisi’nde belirlenen belediye başkan adayları listesi için tıklayın.