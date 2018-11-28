Kulis: CHP ve İyi Parti 3 kentte anlaşamadı

CHP ile İyi Parti arasında yerel seçimlere yönelik işbirliği yapılması amacıyla gerçekleştirilen temaslarda Ankara, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri nedeniyle tıkanıklık yaşandığı öğrenildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener dün, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Almanya seyahati sonrasında ikinci kez görüşeceklerini söylemişti.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun Akşener’i ziyaret etmesinin ardından iki parti arasında başlayan görüşmeler yaklaşık iki haftadır devam ediyor. Edinilen bilgiye göre, görüşmelerin iki haftadır devam etmesine karşın herhangi bir sonuç alınamamasının başında üç büyükşehir belediyesi üzerinde yaşanan anlaşmazlığın geldiği öğrenildi.

İyi Parti’nin Ankara, Antalya ve Mersin Büyükşehir Belediyeleri’nde işbirliği yapılarak CHP’nin aday çıkarmamasını talep ettiği, CHP’nin ise söz konusu üç büyükşehir belediyesini ancak CHP’li bir adayın yarışması durumunda kazanılabileceği görüşünde olduğu öğrenildi. İyi Parti’nin özellikle Ankara’da ısrarcı olduğu, ancak CHP’nin de İyi Parti adayının Ankara’yı kazanamayacağı görüşünde olduğu ifade ediliyor.

CHP’nin İyi Parti’ye Manisa, Konya, Kayseri, Kocaeli ve Denizli büyükşehir belediyeleri ile Isparta Belediyesi’nde işbirliği önerdiği kaydediliyor.

Son görüşmeler yapılacak

İki parti arasındaki anlaşmazlığın aşılamaması durumunda CHP ile İyi Parti arasında yerel seçimlerde herhangi bir işbirliğinin olmayacağı, görüşmelerin sonlandırılacağı ifade ediliyor.

CHP’nin önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında da İYİ Parti’yle yürütülen görüşmelere yönelik eleştiriler dile getirildiği öğrenilmiş, bazı CHP yöneticilerinin, yerel seçimlere işbirliğiyle değil her partinin kendi adayıyla girmesinin daha iyi olacağı görüşünü savunduğu belirtilmişti.