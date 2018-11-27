Akşener ve Kılıçdaroğlu ikinci kez görüşecek

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısının ardından gazetecilerin yerel seçimle ilgili sorularını yanıtladı. İyi Parti'nin CHP'ye İstanbul ve İzmir karşılığında Ankara şartı sunduğuna ilişkin iddialara yanıt veren Akşener, "Bir pazarlık da söz konusu değil. Herhangi bir şart ileri sürerek, masaya oturma alışkanlığında olan bir şahıs değilim. Sadece Ankara ile ilgili olarak bir tarifim var. O tarif üzerinden fikirlerimizi söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na, CHP heyetine de söyledim" dedi.

Öte yandan Akşener, Kılıçdaroğlu'yla Almanya seyahati dönüşünce bir kez daha bir araya geleceklerini açıkladı.

"Bizim görüşmelerimiz sürüyor" diyen Akşener, "7 büyükşehir referandumda 'hayır' oyu vermişti. Bunlardan 3'ü Güneydoğu'daki illerimizdi. '4 büyükşehri biz zaten alacağız' diye kanaat belirttiler. Balıkesir'e de bir aday belirledikleri için geri kalan 9 büyükşehir üzerinden bir çalışma yürüyor; ama henüz 'Şudur, şöyle bir şartımız vardır' deme imkânımız yok" diye konuştu.

"Hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum"

İttifakta CHP'nin, İstanbul ve İzmir'e karşılık İyi Parti'nin de Ankara şartını öne sürdüğü iddialarının sorulması üzerine Akşener, "Herhangi bir şart ileri sürerek, masaya oturma alışkanlığında olan bir şahıs değilim. Sadece Ankara ile ilgili olarak bir tarifim var. O tarif üzerinden fikirlerimizi söylüyorum. Sayın Kılıçdaroğlu'na, CHP heyetine de söyledim. Diğer taraftan şimdi MHP ve AK Parti arasındaki ittifakta MHP yüzde 11 oy, AK Parti yüzde 42 oy aldı. Aralarında 4 kat var. Bizim oyumuz yüzde 10, CHP'nin de yüzde 22. 2 kat fazlası var. Ona göre hakkaniyetli bir çalışma olabileceğine inanıyorum. Onun dışında 5 milyon insan bize oy verdi. Hep söylediğimiz gibi 5 milyon seçmenin hakkını, hukukunu korumak durumundayız. İyi olacağını ümit ediyorum" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu ile ikinci kez görüşecek

İyi Parti lideri Akşener, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile aralarında ikinci görüşmenin olup, olmayacağına ilişkin soruya ise, "Sanıyorum yapacağız. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu Almanya'ya gidiyor. Dönüşte görüşme yapacağız ve ne olacağına karar vereceğiz" diye yanıt verdi.