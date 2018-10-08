Kulis: CHP, MHP'li iki ismi 'transfer' etmeye hazırlanıyor

CHP’de belediye başkanlıkları için aday adaylığı süreci başladı. Kulislerde CHP’nin Ege ve Anadolu’daki bazı belediye başkanlıklarını kazanmak için sağdan transfer yapabileceği konuşuluyor. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile temas kurulduğu ve önümüzdeki günlerde CHP’ye geçerek aday gösterileceği belirtiliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde ( CHP) adaylık için istifa süreci 1 Ekim’de başladı. 19 Ekim’de sona erecek adaylık başvuruları için aralarında eski ve yeni milletvekillerinin de bulunduğu aday adayları çalışmalarını sürdürürken, genel merkezin kararı bekleniyor. Önseçimin yapılmayacağı, genel merkez yoklamasının uygulanacağı seçimlerde Genel Başkan Kemal

Kılıçdaroğlu, yapılacak Parti Meclisi (PM) toplantısında yetki aldıktan sonra 12 Ekim’de Ankara’da mevcut belediye başkanları ile bir araya gelecek. Buradaki görüşmenin ardından ise Kılıçdaroğlu listesini şekillendirecek.

Cumhuriyet'ten Ali Açar ve Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun, 12 Ekim’de düzenlenecek belediye başkanları toplantısında CHP’nin iktidarda olmadığı pek çok ilçe belediye başkan adayını açıklaması bekleniyor. Parti içinde üzerinde uzlaşılan adayların erkenden açıklanarak seçime yönelik motivasyonun artırılması hedefleniyor. Bu kapsamda, 12 Ekim’deki toplantıda 100’e yakın ilçe belediyebaşkan adayının açıklanması amaçlanıyor.

Büyükşehir belediyesi başkan adayları ile il belediye başkan adaylarının daha sonra açıklanacağı ifade ediliyor. CHP kulislerinde Hatay, Yalova, Muğla ve Eskişehir’de mevcut belediye başkanlarının yeniden aday gösterileceği konuşulurken, Balıkesir ve Antalya’da da adayların belirlendiği öğrenildi.

İstanbul ’da MHP’nin aday çıkarmayacağını açıklamasının ardından CHP’nin Kürt seçmenin de oyunu alabilecek bir isim arayışında olduğu belirtiliyor. Şu ana kadar İstanbul için kulislerde milletvekilleri Gürsel Tekin, Akif Hamzaçebi, eski milletvekili Dursun Çiçek, eski İTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Şahin, iş insanı Ümit Boyner ve Abdüllatif Şener’in isimleri geçerken, Boyner’in “Siyaseti düşünmüyorum” diyerek teklifi kabul etmediği öğrenildi. Ankara için geçen dönem de aday gösterilen Mansur Yavaş ile Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu’nun ismi öne çıkıyor. Genel merkezin Yavaş’ın adaylık teklifini kabul etmemesi halinde Ankara milletvekili Bülent Kuşoğlu’na teklif götüreceği konuşuluyor. Ayrıca CHP’nin TBMM Başkan Vekili Levent Gök ve Cengiz Topel Yıldırım isimleri de kulislerde geçiyor.

İzmir’de ise başkan adaylığı mevcut belediye başkanları ile milletvekilleri arasında geçecek. Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bergama Belediye Başkanı Mehmet Gönenç, Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar ve 4 dönemdir Narlıdere’de görev yapan mevcut Belediye Başkanı Abdül Batur’un ismi büyükşehir için geçerken, İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Tacettin Bayır ve Kamil Okyay Sındır genel merkezden işaret bekliyor.

MHP'den transfer

CHP’nin Ege ve Anadolu’daki bazı belediye başkanlıklarını kazanmak için sağdan transfer yapabileceği de parti kulislerinde konuşuluyor. Özellikle Manisa Büyükşehir Belediyesi’nin MHP’li Belediye Başkanı Cengiz Ergün ile temas kurulduğu ve önümüzdeki günlerde CHP’ye geçerek aday gösterileceği belirtiliyor.

Mersin’de mevcut belediye başkanı MHP’li Burhanettin Kocamaz’ın ismi de CHP ile anılırken, ön seçim talebini yineleyen Fikri Sağlar ile birlikte eski milletvekili Aytuğ Atıcı, İstemihan Talay, eski hakem Cengiz Ergün ve eski milletvekili Vahap Seçer de nabız yokluyor. Balıkesir’den il milletvekili Ahmet Akın ve Antalya’da Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in adaylığına kesin gözüyle bakıldığı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş, Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, Edirne’de mevcut Belediye Başkanı Recep Gürkan, Giresun’da Kerim Aksu, Sinop’ta Baki Ergül’ün yeni dönemde de görevine devam etmek için aday gösterilecekleri belirtiliyor. CHP’de kulislerde geçen bazı isimler ise şöyle:

Stratejik iller

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve Turhan Tayan isimleri geçiyor. Nilüfer Belediye Başkanlığı’na eski Bursa milletvekili Ceyhun İrgil, Osmangazi Belediyesi’ne Erkan Aydın, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na Kocaeli Milletvekili Fatma Hürriyet Kaplan, Adana Büyükşehir Belediyesi için Seyhan İlçe Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Kars Belediyesi’ne eski başkan Naif Alibeyoğlu, Cengiz Taşdemir ve Çetin Koçyiğit, Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne mevcut başkan Özlem Çerçioğlu ve eski Genel Genel Başkan Yardımcısı ve Aydın Milletvekili Bülent Tezcan, Bolu BelediyeBaşkanlığı için bölge milletvekili Tanju Özcan.

Akdeniz ve Ege

Antalya için Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Antalya milletvekili Osman Çetin Budak da adaylık için parti merkezinden işaret bekleyen isimlerden. Muğla için Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nde genel sekreter olarak görev yapan Oral Karakaya’nın adaylık için çalışma yürüttüğü aktarılıyor.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da 39 ilçede anket yaptırarak kentin adeta röntgenini çektirdi. Yapılan ankette ilçelerin sorunları tespit edilirken, bir de “nasıl bir belediye başkanı istiyorsunuz” sorusu yöneltildi.

Ayın 19’undan sonra öne çıkan isimler bir kez daha seçmenlere sorulacak ve kasım ayının ilk haftasında adaylar açıklanacak. CHP’nin İstanbul’da bölgelere ve bazı ilçelere göre aday adayları arasında isimleri geçenler ise şöyle;

İstanbul 1. bölge

-Kadıköy: Mevcut başkan Aykurt Nuhoğlu, şair ve yazar Sunay Akın, Şerdıl Dara Odabaşı, İBB Meclis Üyesi Hakkı Sağlam, Necati Ekşi, eski İstanbul Milletvekili Kadir Gökmen Öğüt, eski Belediye Başkanı Selami Öztürk, Mustafa Demircan ve Hakan Şişik

- Kartal: Altınok Öz, Hüsnü Süslü ve Harun Özdemir.

-Maltepe: Mevcut başkan Ali Kılıç, Murat Kapan ve Cemil Ekşi.

-Üsküdar: Muhammed Çakmak, İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Ahmet Kılıç, İlçe Başkanı Erdoğan Altan, Av. Onur Cingil, Zeki Yılmaz, İBB Meclis Üyesi Nezih Küçükerden ve Mustafa Çetinkaya.

-Tuzla: Bülent Akköse

-Beykoz: Aydın Düzgün, Coşkun Tosun, Devrim Altıntaş, Gülay Demirel, Mahir Taştan ve Muammer Tonya.

-Ataşehir: Battal İlgezdi, İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel, Oktay Coşkun, Erdal Uçar ve Beytullah Doğanay.

-Şile: İlçe Başkanı Ali Şecaattin Güney ve eski ilçe başkanı Zeki Şen.

-Pendik: Mehmet Salih Usta

-Ümraniye: Mustafa Sarıgül’e yakınlığı ile bilinen Sacit Eyüboğlu.

-Sancaktepe: Alper Yeğin ve Özgen Nama.

-Adalar: İlçe Başkanı Mustafa Kerem Tunç, eski Belediye Başkanı Atilla Aytaç, Nurhan Çetinkaya, eski Belediye Başkanı Mustafa Farsakoğlu, eski İlçe Başkanı Hıdır Delipınar, Mehmet Dündar Tıraş, Süleyman Türker ve Ayşe Nilden Bayazıt Postacı.

-Çekmeköy: İlçe Başkanı Hüseyin Kızıldaş, Hüseyin Sipahi ve Seyfettin Yıldırım.

İstanbul 2. bölge

-Beşiktaş: İstanbul Milletvekil Gülay Yedekçi, eski Belediye Başkanı İsmail Ünal, Ece Toprak, görevden alınan başkan Murat Hazinedar, Sebahattin Öztürk, Bülent Tatar ve eski PM Üyesi Yasemin Öney Cankurtaran.

-Beyoğlu: Oyuncu, yazar ve hekim Ercan Kesal, İnan Güney, İBB Grup Başkanı Ertuğrul Gülsever, Hüseyin Özhan, Gülseren Onanç, İnan Güney ve Engin Baba.

-Eyüpsultan: Ferzan Özer ve Fazıl Afacan. Saim Diken, Cemal Özdemir, Cahit Atiker, Emin Atmaca, Emel Bilaloğlu, Ali Turan, Hüseyin Selami Çelebioğlu, Mustafa Tüysüz.

-Fatih: İlçe Başkanı Soner Özimer, Tarihi Yarımada İşadamları Derneği Başkanı Yusuf Yetişkin ve Turan Durmuş.

-Sarıyer: Mevcut başkan Şükrü Genç, İstanbul Milletvekili Gökhan Zeybek.

-Şişli: Hayri İnönü, Mustafa Sarıgül ve Seyfi Erbağ.

-Zeytinburnu: Metin Doğan, Mithat Şahin ve Adil Emecan.

İstanbul 3. bölge

Avcılar: Mevcut başkan Handan Toprak Benli, eski Belediye Başkanı Mustafa Değirmenci, Erhan Bozan, İbrahim Bulut, Ali Haydar Kahraman ve Erdal Kaya.

-Bahçelievler: Ecz. Mehmet Ali Özkan

-Bakırköy: Bülent Kerimoğlu, İstanbul Milletvekili Zeynel Emre, Rıza Akpolat ve Ali Fatinoğlu.

-Beylikdüzü: Ekrem İmamoğlu (Kesin gözüyle bakılıyor)

-Büyükçekmece: Hasan Akgün (Kesin gözüyle bakılıyor)

-Çatalca: Cem Kara’nın aday olması bekleniyor. Sağlık durumu nedeniyle ara vermesi durumunda ise yerine önereceği isme kesin gözüyle bakılıyor.

-Esenyurt: Tuncer Marangoz, Kemal Deniz Bozkurt ve eski İl Başkanı Cemal Canpolat.

-Küçükçekmece: Eski İstanbul milletvekili Bihlun Tamaylıgil, Engin Ertaç, Burçin Baykal, Oruç Oymak, Çetin Çapan, Bayramali Çeşmeci, Gökhan Gümüşdağ, Hasan Hüseyin Türker ve Murat Muratoğlu

-Silivri: Özcan Işıklar, eski Belediye Başkanı Selami Değirmenci ve eski İlçe Başkanı Abdullah Yıldırım.