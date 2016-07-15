Kulis: Cemaate yakın Yargıtay üyeleri AKP koridorlarında listeye girmeye çalışıyorlar

'Yüksek yargıda tasfiye' olarak yorumlanan yasanın 20 Temmuz'da yürürlülüğe girmesinden önce AKP koridorlarında hareketlilik yaşandığı belirtildi. Yargıtay üye sayısının azalmasına sebep olan yasa nedeniyle bazı cemaate yakın üyelerin listeye girmek için AKP’lileri araya sokmaya çalıştığı iddia edildi. Cumhuriyet'ten Alican Uludağ'ın aktardığına göre, AKP koridorlarında liste pazarlığı yapılıyor.

Yasa yürürlüğe girdikten sonra Yargıtay'ın 516 olan üye sayısı 200'e, Danıştay'ın 195 olan üye sayısı ise 90'a düşürülecek. 22 daire Birinci Başkanlık Kurulu'nca en geç üç yıl içinde kademeli olarak kapatılacak. Bu daireler kapatılıncaya kadar görevlerine devam edecek.

Alican Uludağ'ın Cumhuriyet'te yayımlanan kulis haberi şöyle:

Danıştay ve Yargıtay’ı iktidar lehine sil baştan dizayn eden yasa, TBMM’de kabul edildikten ancak 15 gün sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın önüne onay için gönderildi. Meclis teamüllerine aykırı olarak yasanın uzun süre gönderilmemesinin altında, liste krizi yaşandığı öğrenildi. Bazı cemaate yakın üyelerin, bir dönem tanıdıkları AKP’nin önemli isimlerini araya sokarak yeniden atanmak için listeye girmeye çalıştıkları belirtildi. Bu nedenle listelerde sürekli oynama yaşanması, HSYK içindeki sosyal demokrat, milliyetçi ve muhafazarların uzlaşamamasına neden oldu.

İktidar, yüksek yargı yasasını özellikle Danıştay ve Yargıtay’daki cemaatçi yapılanmayı tasfiye etmek amacıyla çıkardığını iddia ediyordu. Ancak yasa yüksek yargının iktidarın tam kontrolüne girmesine neden olacak. Yargıtay’da 166, Danıştay’da ise 60 isim yeniden seçilemeyecek. Yargıtay’da tasfiye edilecek 133 kişinin cemaate yakın üyeler olduğu belirtiliyor. Ancak bu üyelerden bir kısmının, AKP’nin bazı ağır toplarını araya soktuğu Yargıtay kulislerinde konuşuluyor. Bir dönem iktidarla olan yakın ilişkilerini kullanan bu üyelerin, yeniden seçilecekler listesine girmek için çaba harcadıkları belirtildi. Bu isimlerden birinin listeye girmesi de milliyetçi- sosyal demokrat ve muhafazakar kadrolardan eksilme anlamına geliyor. Bu da gruplar arasında krize ve anlaşmazlığa neden oluyor.

Uzlaşma sağlanamadı

Diğer yandan Yargıtay’ın üye sayısı 516’dan 350’a düşecek. Bu durum, cemaate yakın 133 üyenin dışında farklı gruplardan 30 kadar üyenin de tasfiye olması anlamına geliyor. 30 kişinin belirlenmesinde yine HSYK içinde pazarlıkların sürdüğü, uzlaşma sağlanamaması nedeniyle yasanın Erdoğan’ın önüne geç gönderildiği belirtiliyor.