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Yargıtay’dan 516 üyeye: Ankara’dan ayrılmayın

“18 ve 19 Temmuz’da göreve başlama yazılarını tebliğ edin”

13 Temmuz 2016 22:45

Yargıtay ve Danıştay’ı yeniden yapılandırma paketi daha yayınlanıp yürürlüğe girmeden Yargıtay Başkanlığı az önce 516 üyeye de mesaj atarak, “Ankara’dan ayrılmayın 18 ve 19 Temmuz’da göreve başlama yazılarını tebliğ edin” diye yazı gönderdi.

Yargıtay yetkilileri,  20 Temmuz’da adli tatil başlayacağı ve yeniden yapılandırma sürecinde seçimler de yapılacağı için tedbir olarak ve üyelerin Ankara’dan ayrılmaması için bu yazının gönderildiğini bildirdiler.

Hürriyet’in haberine göre, Yargıtay Başkanlığı’nca saat 17.19’da 516 Yargıtay üyesine gönderilen mesajda şöyle denildi:

“6723 sayılı Danıştay Kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun ile yapılan düzenleme sonuca Yargıtay üyeliğine seçilen sayın üyelerimizin göreve başlama yazılarını 18 Temmuz-19 Temmuz 2016 tarihlerinde genel sekretere gelerek tebliğ etmeleri gerekmektedir. Gereği saygı ile duyurulur.”

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