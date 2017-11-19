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Politika

Kulis: Bu fotoğraf, AKP ve CHP içinde tartışma yarattı

"Başkanlığı oyunla, haksızca alan başkana, kardeşi gibi sarılıyor, bunun bir bedeli olmamalı mı?"

19 Kasım 2017 17:14

Melih Gökçek'in ardından Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na getirilen Mustafa Tuna ile CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in birbirlerine sarılarak verdikleri samimi pozun AKP ve CHP içinde tartışma yarattığı ileri sürüldü.

Melih Gökçek, uzun yıllardır sürdürdüğü Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın 'metal yorgunluk' eleştirisiyle istifa ettirilmiş; ardından başkanlık koltuğuna Mustafa Tuna getirilmişti.

Muhalefetten belediye başkanlarını makamında ağırlayan Ankara Belediye Başkanı Tuna, CHP'li Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen ile sarılmış; ikilinin samimi pozları kameralara yansıdı. Oda TV'de yer alan habere göre Kulislerde bu fotoğrafın hem AKP, hem de CHP içerisinde tartışmalara yol açtığı aktarıldı.

CHP'den ilk tepki

Çankaya Belediyesi Meclis Üyesi CHP'li Aşur Cem Tağluk kişisel Facebook adresinden, ikilinin fotoğrafını paylaşarak, "Büyükşehir Belediyesini büyük bir oyunla haksızca alan başkana, kardeşi gibi sarılıyor, bunun bir bedeli olmamalı mı" diye yazdı.

İşte Tağluk'un o paylaşımı:

"Biz bir mücadele veriyoruz belki de varoluş, bu neyin sevgisidir anlamakta güçlük çekiyorum. Belediye başkanı içeride kıyım yapıyor, kimseye siyaset hakkı tanımıyor ama Büyükşehir Belediyesini büyük bir oyunla haksızca alan başkana, kardeşi gibi sarılıyor, bunun bir bedeli olmamalı mı…
Hepimiz görüyoruz, fakat sessiz kalıyoruz. İsterdim ki, meclis üyesi arkadaşlarımla da böyle resimler olsun. Başkanla böyle yakınlaşmanın şu andaki karşılığı ya ilçe delegesi ya da Büyükşehir Başkanı olmak mı?"

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