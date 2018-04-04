Kulis: Binali Yıldırım İBB adaylığını istemiyor; Soylu, Albayrak ve Bozdağ 'son başbakan' olmak istiyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın “İstanbul ve Ankara’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” sözlerinden sonra gözler yeniden Başbakan Binali Yıldırım’a çevrildi. Erdoğan, “İstanbul’a” derse, Yıldırım’ın kampanyayı yürütmek için Başbakanlık görevini bırakması gündeme gelecek. Ancak Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) adaylığını istemediği, 2019 seçimlerinde sistem değişeceği için dönemi “son başbakan” olarak tamamlamayı hedeflediği belirtiliyor. AKP kulislerine göre tarihe “son başbakan” olarak geçmek isteyen başka isimler de var. Partide Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak ve başka AKP’lilerin isimleri konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Erdem Gül'ün kulis haberi aynen şöyle:

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’ın, “İstanbul ve Ankara’yı kaybedersek Türkiye’yi kaybederiz” sözlerinin ardından İstanbul için Başbakan Binali Yıldırım’ın adaylığı, AKP’de bir numaralı gündem haline geldi. Ancak bu adaylık, 2019 seçimiyle Başbakanlığın sona erecek olması nedeniyle “Son Başbakan kim olacak” tartışmasını da beraberinde getirdi. Yıldırım’ın adaylığa soğuk olması da, aday olması halinde parti içinde çok sayıda ismin Başbakan olma planları yaptığı da AKP kulislerinde konuşuluyor.

‘Yıldırım gitsin’ kulisleri

Yıldırım’ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı, ilk olarak Erdoğan’ın referandum sonrası AKP Genel Başkanı olmasının ardından seslendirildi. Referandumda hayır oylarının Ankara ile birlikte İstanbul’da da evet oylarını geride bırakması, Yıldırım’ın isminin öne çıkmasında etkili oldu. Başbakan Binali Yıldırım, isminin İstanbul için bu ilk konuşulmasında adaylığa soğuk tavır aldı.

Yakın çevresine göre Yıldırım, kazanma şansı olmamasına karşın İzmir’den adaylığı yine “istekli olmadığı halde görev olarak” kabul etti. Erdoğan’ın Ankara ve İstanbul’u en kritik iki yer olarak ilan etmesinin ardından ismi daha ciddi olarak konuşulmasına karşın Yıldırım hâlâ adaylığa soğuk duruyor. Yıldırım’ın, 2019 ya da daha önce yapılacak seçimlerle başbakanlık ve başbakan siyasi hayattan silineceği için “Son Başbakan” olarak süreci tamamlamak istediğinin altı çiziliyor.

Bu nedenle adaylığıyla ilgili kulisler, kendisi tarafından değil partinin geleceğinde etkili olma planları yapan çevreler tarafından alevlendiriliyor. “Yıldırım İstanbul’a” kulislerini canlı tutanlar, “İstanbul’u kazanacak tek aday odur. İstanbul için sadece MHP ile ittifakımız yeterli olmaz. Referandumda bunu gördük. Bu nedenle Yıldırım, siyaseti değil hizmeti öne çıkaran tavrıyla her kesimden CHP’den bile oy alabilir” tezlerini işliyor.

Durumun farkında

Yıldırım’ın da bu durumun farkında olduğunu, “Birileri yine bizi İstanbul’dan göndermek istiyor” sözleriyle ifade ettiği belirtiliyor. Yıldırım’ın, aday olması durumunda yasal olarak başbakanlıktan ayrılma zorunluluğu bulunmuyor. Ancak adaylık kararı kesinleşirse İstanbul’da kampanyayı yürütmek için istifa etmesi gerektiği konusunda görüşbirliği bulunuyor. Bu durumda seçimde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişe kadar olacak sürede yeni bir başbakan atanacak. Yıldırım’ın gitmesi durumunda yerine gelecek ismin Erdoğan, Gül, Davutoğlu ve Yıldırım’ın ardından AKP’nin 4. Başbakanı ünvanı kazanacak olmasının da AKP içindeki önemine vurgu yapılıyor. Parti içinde böylesi bir durumda başbakanlık için Süleyman Soylu, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak ve şu anda öne çıkmasalar da başka bazı AP’lilerin de şansları olabileceği analizleri yapılıyor. İstanbul’un kritikliği nedeniyle belli bir süre sonra bu konudaki son kararı Erdoğan verecek. Tercih yapma şansı olması durumunda Yıldırım’ın başbakan olarak kalmayı sürdürmek isteyeceğine kesin gözüyle bakılıyor. Yıldırım’ın bu süreci başbakan olarak tamamladıktan sonra cumhurbaşkanı yardımcılığını düşünebileceği de ifade ediliyor.

Başbakan Yıldırım, Bahçeli ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli arasında, dün, Meclis’te sürpriz bir görüşme gerçektirdi. Yıldırım 18 Mart’ta yeniden MHP Genel Başkanlığı’na seçilen Bahçeli’yi kutlarken, görüşme sonrasında, “Memleket meseleleri, terörle mücadele, Afrin’de yapılan çalışmalar, her türlü terör örgütlerine karşı yapılacak çalışmaları MHP Genel Başkanı yakından takip ediyor, biz de güncel bilgileri kendisiyle paylaştık” açıklaması yaptı. Yıldırım, dün saat 13.00’te, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etmek için Meclis’e geldi. Ziyaret iki ismin resmi programlarında yer almıyordu. Edinilen bilgilere göre, görüşme talebi Başbakan Yıldırım’dan geldi. Yıldırım’ın “Çay içelim” teklifini kabul eden Bahçeli, Yıldırım’ı kapıda karşıladı. Bahçeli’nin Meclis’teki makamında gerçekleşen ve 40 dakika süren görüşmede, “olası Membiç operasyonu ve iki parti arasındaki ittifak çalışmalarının da gündeme geldiği” belirtilirken, Yıldırım, görüşme sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, “MHP’nin 18 Mart’ta olağan kurultayını yaptığını” belirterek, “Kongre sonrası bir nezaket ve tebrik ziyaretinde bulundum, hepsi bu, bu kadar telaşa gerek yok” dedi. Yıldırım, görüşmeye AKP Grup Başkanvekilleri Mustafa Elitaş, Naci Bostancı ve Mehmet Muş ile birlikte geldi, ancak Devlet Bahçeli ile baş başa görüştü. İki liderin görüşmesi başladıktan sonra, AKP grup başkanvekilleri ile MHP grup başkanvekili, Erkan Akçay’ın odasına geçti ve görüşmenin bitmesini orada bekledi.