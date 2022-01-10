Kulis: Bazı vakıf temsilcileri, Tayyip Erdoğan'a ve Bilal Erdoğan'a "Dini eğitimde problemler yaşıyoruz, Nazif Yılmaz’ın atanmasını istiyoruz" demiş!

Cumhuriyet yazarı Barış Terkoğlu, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ahmet Emre Bilgili’nin görevden alınarak yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz'ın getirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı kulislerinde konuşulanları aktardı.

Terkoğlu, kulislerde, “Bilal Erdoğan bakan olsa ancak bu kadar olurdu” denildiğini aktararak şöyle devam etti:

"Kastettikleri sadece Bilal Erdoğan bağlantılı vakıfların Milli Eğitim’i yönetir hale gelmesi değil. Nazif Yılmaz, Bilal Erdoğan’ın doğrudan tanıdığı, bildiği, desteklediği bir isimmiş.

Anlatılana göre TÜGVA, TÜRGEV, ENSAR, İlim Yayma Cemiyeti ve Cihannüma dernekleri bir süredir okullarda dini eğitimde yaşananlardan şikâyet ediyor, kulis yapıyorlardı. 'Bizim için okullardaki dini eğitim önemli' diyen vakıf temsilcileri Bilal Erdoğan’la bir araya geldi. Uzun yıllardır Milli Eğitim’de din öğretiminde çalışan Nazif Yılmaz’ın Bilgili’nin yerine getirilmesini istiyorlardı. Ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile görüşerek onu da ikna ettiler. Son olarak vakıf temsilcileri, bizzat Cumhurbaşkanı ile görüşerek, 'Dini eğitim ile ilgili problemler yaşıyoruz, Nazif Yılmaz’ı istiyoruz' dediler. Erdoğan’ın da olumlu bakması üzerine, atama gerçekleşti. Böylece her kesimin çocuğunu eğitmekle görevli Milli Eğitim, bir grubun amaçlarına teslim edildi.

Terkoğlu ayrıca Yılmaz ile ilgili şu bilgileri paylaştı:

Nazif Yılmaz, Milli Eğitim’de din eğitiminde radikal tutumuyla biliniyor. 2014’te Din Öğretimi Genel Müdürlüğü’ne getirilen Yılmaz, tüm okulların imam hatibe dönüşmesi için çalıştı.

Dahası… Nazif Yılmaz 'Türkçe öldü' diyerek imam hatiplerde Türkçe konuşmayı yasaklamayı öneren isim. Yayımladığı bildiri unutulur mu: 'Arapça öğretilirken ikinci bir dil kullanılmaması gerekir. Öğrenciler, öğretmenleri ile ancak Arapça diyalog kurabileceklerdir. Öğrenci teneffüslerde öğretmeni ile ancak Arapça konuşabilir. Ya konuşur ya da yanında tercüman getirir.'

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TIKLAYIN - Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Bilgili görevden alındı, yerine Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz atandı