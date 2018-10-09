Kulis: Bazı illerde belediye başkanı AKP'li, belediye meclis başkanı MHP'li olabilir

AKP ve MHP arasında yerel seçimde ittifak konusunda heyetler arası görüşmeler başlarken, asıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yapacağı görüşmenin ittifak yapılıp yapılmayacağı, yapılırsa nasıl bir modelle gerçekleştirileceği konularında belirleyici olacağı belirtiliyor. Kulislerde, AKP'nin çıkaracağı adaylara MHP'nin de sıcak bakıp bakmayacağına dikakt edileceği belirtilirken, MHP’yle yasa değişikliği konusunda bir mutabakat sağlanarak seçimden sonra belediye başkanlarının AKP’li olduğu bazı illede, belediye meclis başkanlarının MHP’li olması yoluna gidilebileceği konuşuluyor.

Erdoğan’ın, partisinin Kızılcahamam kampında yaptığı “Cumhur İttifakı’nın mahalli idareler seçimlerinde listelerde olmasa bile gönüllerde devam edeceğine inanıyorum. Biz bu ittifaka hiçbir zaman sandık ittifakı gözüyle bakmadık. Bugün de öyle bakmıyoruz. Kendi adaylarımızla girdiğimiz yerlerden en azından mümkün olanlarda bu ittifakı yaşatmanın yollarını arayacağız” açıklamasına dikkat çekiliyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre parti içinde MHP ’yi de kırmayacak biçimde yapılabilecek ittifak modelleri konusunda şu değerlendirmeler yapılıyor:

Her yerde aday çıkarılacak: Erdoğan ve parti yöneticileri, bugüne kadar partinin aday çıkarmaması gibi bir durumun sözkonusu olmadığını sık sık dile getirdi. Son yapılan açıklamada da bu yöndeki kararlılığa vurgu yapıldı.

MHP’nin de destek vereceği adaylar: Bu yerel seçimler, parti açısından belki de geçmiş seçimlere göre çok daha önemli. O yüzden partinin oyunu artıracak ve belediyebaşkanlığını kazanmayı garanti edecek adaylarla seçime girilecektir. Erdoğan’ın “Yerel seçimlerle ilgili hazırlıklarımızda tek ölçümüz en doğru adayla milletimizin karşısına çıkıp en yüksek oyu almasıdır. Adaylarımızın klasik belediyecilik hizmetleri yanında, sosyal belediyeciliği de en iyi şekilde uygulayacak isimler olması gerekir. Bu vasıflara sahip, AK Parti’nin değerleriyle çelişmeyen her isim bizim için makbuldür” sözleri, partiyle sorunu olmayan her kesimden adaylar çıkarılabileceğine işaret ediyor. Bu anlamda MHP’li seçmenden oy alabilecek ve MHP yönetiminin de olumlu yaklaşacağı bazı isimlerin aday yapılması gündeme gelebilir.

Başkanın AKP’li, yardımcının MHP’li olması: İki partinin oylarının birbirine yakın olduğu yerler başta olmak üzere bazı bölgelerde belediye başkanını hangi partinin kazanacağına göre önceden bir formül geliştirilebilir. Eğer belediye başkanı AKP ’den seçilirse yardımcısı MHP’li olabilir, tersi durumda da yardımcı AKP’li bir isim olabilir.

Belediye meclislerinde MHP ağırlığı: Bazı illerde belediye meclis üyeliği için iki parti arasında bir ittifaka gidilebilir. CHP ve İYİ Parti’nin güçlü olduğu yerlerde belediyemeclislerinde MHP’li adaylara ağırlık verilebilir. Her iki partinin aday listeleri ayrı da olsa dengeyi de çok bozmayacak şekilde karma bir adaylık sistemi oluşturulabilir.

Belediye meclis başkanlığı için yasa değişikliği: Bir süredir AKP içinde belediyebaşkanlarının belediye meclislerinin de başkanı olmasına ilişkin uygulamanın kaldırılması tartışılıyor. Buna ilişkin bir düzenleme, yerel seçimlerden sonra Meclis gündemine getirilebilir. MHP’yle yasa değişikliği konusunda bir mutabakat sağlanarak seçimden sonra belediye başkanlarının AKP’li olduğu bazı illede, belediye meclis başkanlarının MHP’li olması yoluna gidilebilir.

Seçmenler üzerinden ittifak: MHP ile hiçbir yerde bir model üzerinden ittifakyapılamaması durumunda tercih partinin seçmenlerine bırakılır, böylece tabanlarda doğal bir ittifak yapılması sağlanabilir. Özellikle iki partinin de güçlü olduğu illerde bu yönteme başvurulabilir.

Başlıklarda uzlaşma

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesine” yönelik çağrısının ardından AKP ve MHP’nin oluşturduğu heyetler dün yeniden bir araya geldi. AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, “yerel seçimlerde ittifak ile ilgili yasal altyapının bulunmaması nedeniyle zorluklar olduğunu” belirtirken, MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, görüşmede, “iki partinin yerel seçimin nasıl olması gerektiğine ilişkin başlıklar tespit ettiklerini” dile getirdi.

Meclis’te gerçekleşen görüşme sonrası Kurtulmuş, gazetecilerin af yasa teklifine ilişkin soruları üzerine de “İçeride mutabık kaldığımız bir konuyu daha söyleyeyim. Cumhur İttifakı ana bir başlıktır. Af konusu, seçim ittifakı olsun diğer konular olsun, bunlarsa başka konulardır. Cumhur İttifakı ile bunları karıştırmamak gerekir. Heyetimiz yerel seçimlerde işbirliği imkânı var mıdır konusuda ilk görüşmemezi yaptık, olgunlaştırıp paylaşacağız” dedi.

Yalçın ise bundan sonraki süreçte heyetlerin görüşmeye devam edeceğini dile getirerek, “Genel başkanlara bir teklif metnini ileteceğiz. Sonrasında her iki partinin nasıl tavır alacakları ortaya çıkacak” dedi.