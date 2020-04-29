Kulis: Bayramın ilk günü sokağa çıkma yasağı olabilir, yurt içi uçuşların bayramdan sonra başlaması gündemde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan kabine toplantısında normalleşme takvimi ele alındı. Ülke genelinde bayram namazı kılınmaması ve 31 ilde bayramın ilk günü olan 24 Mayıs Pazar sokağa çıkmanın yasaklanması da gündemde. Şehirlerarası otobüs ve tren seferleri de kademeli olarak başlatılacak. Yurt içi uçuşların ise bayramdan sonra dar kapsamlı başlatılması öngörülüyor.

Hürriyet'ten Erdinç Çelikkan'ın kulis haberine göre kabine toplantısında normelleşma adımları ele alındı. Buna göre Türkiye genelinde, iller bazında ve kritik sektörlerde normalleşmeye dönük tüm planlar tamamlanacak. Bakanlıkların ayrı ayrı hazırladığı normalleşme planı, 100 günlük icraat programına benzer şekilde ülke geneline, sektörlere ve illere yönelik yol haritasını içerecek.

Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi tartışılıyor

Ramazan Bayramı’nın ardından hayata geçirilmeye başlayacak planın ilk aşamasındaki uyum oranlarına ve vakaların seyrine bakılarak normalleşme adımları takvimin ikinci aşamasında genişletilecek. Hedefe ulaşılamaması durumunda takvim ve hedefler güncellenecek. Buna göre bayram boyunca seyahat kısıtlamalarının sürmesi, cuma gibi bayram namazının da camilerde kılınmaması ve pazar gününe denk gelen Ramazan Bayramı’nın birinci günü olan 24 Mayıs’ta 31 şehirde sokağa çıkma yasağının sürmesi formülünün ağırlık kazandığı belirtiliyor. Bayramın son iki günü yasağın sürüp sürmemesi ise tartışılıyor.

AVM'lerin vaka sayısı az olan şehirlerden başlayarak açılması planlanıyor

AVM’lerin vaka sayısının az olduğu şehirlerden başlanarak açılması ihtimali de değerlendiriliyor. Ancak AVM’ler açılsa dahi “yemek katı, sinema salonları, eğlence alanları, spor merkezleri ve çocuk oyun alanları” gibi kalabalık ortak kullanım alanları ilk etapta hizmet vermeyecek. Ağustos ayının sonuna kadar yerel yönetimlerce organize edilen, konser, tiyatro, şenlik, sinema gösterimi gibi etkinlikler de yapılamayacak.

Yurtiçi uçuşların bayramdan sonra başlaması öngörülüyor

Şehirlerarası otobüs ve tren seferleri de kademeli olarak başlatılacak. Yurt içi uçuşların ise bayramdan sonra dar kapsamlı başlatılması yurt dışı uçuşların ise belirli bir süre daha yapılmaması öngörülüyor.

Fuat Oktay: Yol haritasını dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendi koordinasyonunda hazırlanan normale dönüş planının ana ekseni hakkında “Yol haritasını dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. ‘Her şey bitti, normale dönüyoruz’ değil. Bir anlamda hijyen, maske ve sosyal mesafe ile yaşayacağız" ifadelerini kullanmıştı. Oktay, her senaryoya karşı hazırlık yapıldığını söyledi.

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