Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Türkiye'nin normale dönüş planını anlattı: Hijyen, maske ve sosyal mesafe ile yaşayacağız

“Normale dönüş planı” ya da “normale dönüşün yol haritası” çalışmalarında sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendi koordinasyonunda hazırlanan normale dönüş planının ana eksenini anlattı. “Yol haritasını dinamik bir süreç olarak tanımlamalıyız. ‘Her şey bitti, normale dönüyoruz’ değil. Bir anlamda hijyen, maske ve sosyal mesafe ile yaşayacağız" diyen Oktay, her senaryoya karşı hazırlık yapıldığını söyledi.

Hürriyet'ten Hande Fırat'a konuşan Fuat Oktay, normalleşme planının bayrama kadar açıklanacağını ifade etti. “Kazanımları kaybetmeden normale dönmeliyiz” diyen Oktay, plan hayata geçtiğinde de sağlık ve sosyal mesafe ile ilgili tüm kuralların her sektörde ve her yerde uygulanmasına devam edileceğini belirtti. Oktay, özetle şunları söyledi:

“Tüm sektörleri, kamu ve özeli yavaş yavaş, kademeli olarak açma sürecine gireceğiz. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu’nun görüşlerini dikkate alarak, bütüncül bir yaklaşımla çalışıyoruz. Sona gelindi."

"Her sektör, her işletme, her iş yeri genel kurallara uyacak. ‘Virüsten önceki normale ya da her şey bitti normale dönüyoruz’ değil. Hijyen, maske ve sosyal mesafe kuralları sürecek. Hizmet alan da hizmet veren de dikkat edecek. Kurallara uyulup uyulmadığı konusunda sıkı bir denetim yapılacak."

"Çalışmamızda her türlü senaryoya göre hazırlık yapıyoruz. Süreç bitmedi, kimse virüs bitti demiyor. Her olasılığa hazırız. Mesela normale dönüş planı hayata geçtikten sonra, olası bir yerde virüs tespit edilmesi durumunda nasıl hareket edileceğine ilişkin protokoller hazırlanıyor."

"Böylece ilgili tüm kurumlar, böyle bir durumda ne yapılacağını biliyor olacak. Panikle, apar topar değil şimdiden şartlar belirleniyor. Bunlar rehber haline getirilerek ilgililere verilecek."