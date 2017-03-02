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Kulis: Başbakanlığın TRT'deki atamalar için gönderdiği liste Saray'dan döndü

RTÜK Başkanı Yeni Şafak gazetesi yazarı Salih Tuna'nın aday gösterilmesini önerdi

02 Mart 2017 10:21

Başbakan Binali Yıldırım hükümetinde Cumhurbaşkanlığı ile hükümet arasında ilk pürüzün TRT Yönetim Kurulu’nun belirlenmesinde yaşandığı ileri sürüldü. RTÜK'ün başbakanlığa önerdiği, Başbakanlığın da Bakanlar Kurulu kararı olarak imzalaması için Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği TRT aday listesinin Saray’dan döndüğü öğrenildi. TRT’nin iki yöneticisi 1 buçuk aydır atanamıyor. Öte yandan RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya'nın da yerine Yeni Şafak gazetesi yazarı Salih Tuna’nın aday gösterilmesini resen önerdi. Üst kurul, Tuna’nın isminin Başbakanlığa gönderilmesine karar verdi

Daha önce Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlığı döneminde; önerdiği müsteşar, müsteşar yardımcıları ve genel müdürler başta olmak üzere pek çok bakanlıkta üst düzey görevlere gelecek isimlerin Cumhurbaşkanlığı tarafından reddedilmesine benzer bir durumun Binali Yıldırım hükümetinde de yaşandığı öğrenildi. Cumhuriyet'ten Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre, TRT’nin iki yönetim kurulu üyesi Feridun Keşir ve Hikmet İnce’nin 4 yıllık görev süreleri 16 Ocak’ta doldu. Basın ve medyadan sorumlu Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 17 Ocak’ta RTÜK’ü ziyaret etti. Bu toplantıda, Kurtulmuş’un hükümetin TRT Yönetim Kurulu’nda görmek istediği isimlere işaret ettiği öğrenildi. 24 Ocak tarihli üst kurul toplantısında, “kültür ve sanat” alanında Ergun Yıldırım ve Cumhur Kemal Koca; “elektronik ve kitle iletişim” alanında ise Ali Osman Öztürk ile Hilmi Bolatoğlu’nun adaylıkları Başbakanlığa gönderildi. Başbakanlık da 4 adaydan her bir alan için iki ismi belirleyerek Cumhurbaşkanlığı’na gönderdi. Bundan sonra Cumhurbaşkanı’nın onaylaması ve iki TRT Yönetim Kurulu’nun atanmalarına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımlanması bekleniyordu. Ancak aday listesinde üzerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın itirazları oldu. Edinilen bilgiye göre Erdoğan, aday listesini Başbakanlığa geri gönderdi.

46 gün sonra çekildi

Adaylar Erdoğan’dan onay beklerken, RTÜK tarafından belirlenen adaylardan biri, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Ergun Yıldırım, 9 Ocak tarihinde yaptığı adaylık başvurusunu 23 Şubat tarihinde geri çekti. Yıldırım geri çekilme gerekçesini ise “üniversitedeki işlerinin yoğunluğu” olarak açıkladı. Soner Yalçın bir köşe yazısında Yıldırım’ın 'FETÖ’cü olduğunu ima ederken Ersoy Dede ise buna karşı çıktı. RTÜK Başkanı İlhan Yerlikaya ise dünkü üst kurul toplantısında adaylıktan çekilen Yıldırım yerine Yeni Şafak gazetesi yazarı Salih Tuna’nın aday gösterilmesini resen önerdi. Üst kurul, Tuna’nın isminin Başbakanlığa gönderilmesine karar verdi

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