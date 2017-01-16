Kulis: Başbakan, "Anayasa değişikliği teklifi Meclis'ten geçmezse bedel öderiz" dedi

Hürriyet yazarı Abdulkadir Sevi, konuştuğu bakanların partili cumhurbaşkanlığı sistemini öngören anayasa değişikliği teklifinin Genel Kurul'da yapılacak ikinci tur oylamadan da geçmesi halinde "Referandumda yüzde 60 'evet' alırız" dediğini ileri sürdü. Selvi, Başbakan Binali Yıldırım'ın bir AKP Genel Başkan Yardımcısı'na "AK Parti ve MHP, Anayasa değişikliğini Meclis’e getirdik. Eğer iki partinin destek verdiği Anayasa değişikliği Meclis’ten çıkmazsa, bunun bir siyasi bedeli olur" dediğini iddia etti.

Abdulkadir Selvi'nin "Ekonomi, terör, Kürt oyları" başlığıyla yayımlanan (16 Ocak 2017) yazısı şöyle:

Teklif geçmezse, Meclis çalışamaz hale geldiği için millete gidilir” diyen Bahçeli’ye en güçlü destek Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi. Erdoğan, “Parlamento’yu çalışamaz hale getirirlerse, erken seçim düşünülmeyecek şey değil” dedi.

Bahçeli, siyasi gündemi tayin etme özelliğine sahip bir lider. 3 Kasım 2002 seçimlerine onun sayesinde gidildi. Başkanlık sistemi Bahçeli’nin çıkışıyla gündemimize geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise Meclis tıkandığı zaman millete giden bir lider.

Erken seçim konusundaki gelişmeler AK Parti cephesinde dikkate alınıyor. Bir genel başkan yardımcısı, Başbakan Binali Yıldırım’ın, “AK Parti ve MHP, Anayasa değişikliğini Meclis’e getirdik. Eğer iki partinin destek verdiği Anayasa değişikliği Meclis’ten çıkmazsa, bunun bir siyasi bedeli olur” dediğini aktardı.

ERKEN SEÇİM B PLANI

AK Parti kulislerine göre ise erken seçim ‘B Planı’ olarak görülüyor. Anayasa değişikliği Meclis’ten çıkmazsa başvurulabilecek bir yöntem. Anayasa değişikliğinin Meclis’ten geçmeme ihtimali var mı? Bu soruya bakanlara sordum. İkinci tur oylamanın kritik olduğunun altını çizdiler.

“İlk turda 341-343 arasında kabul ediliyor. 330’un 10 veya daha fazla üzerinde bir destek demek. Bıçak sırtı bir durum değil. İkinci turda bir sürpriz olmaz.”

AK Parti’de ‘A planı’ referandum. Hazırlıklar ona göre yürütülüyor. AK Parti Seçim İşleri Başkanı Ahmet Sorgun’la konuştum. Anayasa değişikliği Meclis’ten geçtikten hemen sonra referandum çalışmalarına başlayacaklarını söyledi. Anayasa referandumu için iki koldan bir çalışma yürütülecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Siz MHP ile birlikte Meclis’ten geçirin. Ben milletimle söker getiririm”demişti. Erdoğan, meydanlara çıkacak. Başbakan Binali Yıldırım ise ayrı bir koldan çalışacak.

‘%60’I BULUR’ DİYEN VAR

AK Parti kulisinde bakanlarla, parti yöneticileriyle konuşuyorum. Gündem, referandumda yürütülecek kampanya ve çıkacak sonuç. AK Parti ilk kez Erol Olçok’suz bir kampanya yürütecek. ‘Reis’e yani Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yürüteceği kampanyaya güveniyorlar. Referandum sonucuna ilişkin tahminler ise farklı farklı. İhtiyatlı olanlar, yüzde 52’nin üstü diyor. Yüzde 58’e çıkan hatta 60’ı bulur diyeni de var. Ortalama ‘yüzde 55 artı’ yönünde.

Referanduma giderken AK Parti kulislerinde iki önemli kaygı dile getiriliyor:

1- Ekonomi.

2- Terör.

BANKA TEMİNATLARI DA PAKETTE

Anayasa teklifinin Meclis’e sunulduğu 10 Aralık günü Beşiktaş saldırısı gerçekleşmişti. AK Parti kulislerinde, “Üst akıl, referandum kampanyasını başlattı” şeklinde değerlendirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın çok yakınındaki bir bakan, “Referandum kampanyası sürecinde en çok terör olaylarından endişe ediyoruz” demişti. Dövizdeki artış nedeniyle ekonomi, terörün önüne geçmiş durumda. Bir başbakan yardımcısı, “2001 krizinde olduğu gibi 4 büyük banka Türkiye’ye karşı saldırı içinde. Ellerinde 400-500 milyon dolarla, döviz piyasasıyla oynuyorlar” dedi. Kredileri vadesinden önce çağıran ve dövizdeki artış nedeniyle şirketlerden ek teminat isteyen bankalarla ilgili sorun Başbakan Binali Yıldırım’a intikal etmiş durumda. Ekonomi yönetimi, KOBİ’lerden sonra şimdi büyük şirketler için destek paketi üzerinde çalışıyor. Paket, banka teminatlarını da kapsayacak.

‘KÜRTLER AK PARTİ’YE YÜZÜNÜ DÖNMEDİ’

Mahşerin üç atlısı gibi, bu da referandumun üç atlısı. Ekonomi ve terörden sonra üçüncü sırada Kürt oyları geliyor. Referandum stratejisi belirlenirken üzerinde durulacak en önemli noktalardan biri, Kürt oyları olacak. AK Parti, MHP ile Anayasa değişikliği yaparak, PKK’ya karşı sert bir mücadele yürüterek, HDP’lilerin tutuklanması ve Suriye’de Fırat Kalkanı operasyonu ile milliyetçi oylara göz kırptı. Milliyetçi oylar gerekli ama referandumdan yüksek bir oranda çıkmak için yeterli değil. Referandumda Kürt oyları hayati derecede önemli. AK Parti, Kürt oyları için bir arayış içinde. “Kürtler, HDP’ye sırtını döndü ama AK Parti’ye yüzünü dönmedi” deniliyor.