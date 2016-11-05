Kulis: Bahçeli "Biz 'Başkan yapacağız' demedik ki; Özal'dan beri başkanlık sistemine karşıyız" dedi

Beştepe’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile önceki gün görüşen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün de partisinin merkez yürütme kurulu (MYK), merkez disiplin kurulu (MDK) ve milletvekillerini toplayarak, başkanlık konusundaki duruşunu ve kırmızı çizgilerini anlattı. Ankara kulislerinden aktarıldığına göre, Bahçeli'nin 1893'te Turgut Özal'ın başkanlık sistemi istemesinden beri MHP olarak parlamenter sistemden yana olduklarını belirttiği "Biz ‘Başkan yapacağız’ demedik ki" dediği iddia edildi.

Habertürk'ten Saliha Çolak'ın kulis haberi şöyle:

Bahçeli, genel merkezde gerçekleşen toplantıda, partisinin yöneticilerine ve milletvekillerine 'Dokuz Işık' doktrininden başlayarak partinin tarihi dönüm noktalarıyla bugüne gelen duruşunu anlattı.

1983’ten sonra Turgut Özal’ın başkanlık sistemi istemesi karşısında parlamenter sistemden yana açık taraf olduklarını kaydettiği belirten Bahçeli, tarihsel süreçte MHP’in bu konuda tutarlı davrandığını vurgularken bugün de farklı bir noktada olmadıklarını ifade etti.

Parlamenter sistemden yana olduklarını, ancak Türkiye’de anayasal yetkilerinin dışında davranan bir Cumhurbaşkanı nedeniyle fiili başkanlık sistemi yaşandığını, bunun içeride ve dışarıda sorunlarla boğuşulan bir dönemde devlet krizi yarattığını ve kaosa neden olduğunu kaydeden Bahçeli, bu ortamda bu fiili durumun daha fazla devam etmesini istemediklerini söyledi.

Bahçeli’nin toplantıda, “Biz ‘Başkan yapacağız’ demedik ki” dediği aktarıldı. MHP liderinin, gelinen noktada MHP’nin, AKP’nin başkanlık sistemini getirecek Anayasa değişikliğinin halk oyuna sunulmasını sağlayacak 330 oya ulaşılması için bir garanti vermediğini belirtirken, “Metni görmeden peşinen bir şey söyleyemeyiz” dediği öğrenildi.

Kurultay süreci için FETÖ uyarısı

Devlet Bahçeli, toplantıda hem hükümete hem parti içine FETÖ uyarısı da yaptı. Bahçeli, hükümetin ‘odacıyla-kapıcıyla uğraştığını ancak Yurtta Sulh Konseyi’ni ortaya çıkarmadığını’ belirterek, örgütün yönetici kadrosunun da cezalandırılmasını istediklerini vurguladı. “Kurunun yanında yaşın yanmaması” gerektiğini kaydeden MHP Lideri, “Bu tablo, suçluların haklıymış gibi ortaya çıkmasına neden oluyor. Haklı serzenişler konusunda hükümeti uyarıyoruz. Aksi halde bu serzenişler suçluların ortaya çıkarılmasını engelleyebilir” diye konuştu.

Toplantıda başkanlık divanına, 9 Ekim’de başlayan ilçe kurultaylarıyla ilgili yetki verildi. Bahçeli, teşkilatları bu seçimler sırasında partiyi ele geçirmek isteyebilecek FETÖ gibi yapılara karşı uyanık olmaları konusunda uyardı, “En ufak şüpheniz varsa içinize almayın” dedi.