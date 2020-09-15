Kulis: 'Atatürk' mü, 'Gazi' mi tartışmasına Kılıçdaroğlu müdahale etti

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun, internet ortamında yaptığı bir konuşmada, "Gazi Mustafa Kemal" ifadesini kullanması üzerine parti içerisinde başlayan tartışmaya genel merkezden müdahale geldi. Kulislere göre, CHP lideri Kılıçdaroğlu, “böyle bir zamanda böyle bir tartışmanın doğru olmadığını” söyledi ve daha fazla yorum yapılmamasını istedi.

Hürriyet gazetesinden Rıfat Başaran’ın haberine göre, CHP içinden Kaftancıoğlu’na yönelik eleştiriler geldi. Kılıçdaroğlu, konu hakkında yorum yapılmaması yönünde uyarıda bulundu.

Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı’dan, “CHP’de, Atatürk ile sorunu olan, Atatürk düşmanlığı yapan, Atatürk tartışmaları içinde bulunan hiç kimse olmaz. Böyle bir tartışmanın, bugün itibari ile doğru bir tartışma olduğu kanaatinde değiliz” açıklaması geldi.

Ne olmuştu?

Kaftancıoğlu, “Türk Siyasetinde Örgütün Yeri ve Seçim Güvenliği” başlıklı 1.5 saatlik konuşmasında Atatürk’e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kullanmıştı.

Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan’ın, “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?” diye sorması üzerine ise, “Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” yanıtını vermişti.

Bu açıklamanın ardından parti içinden açıklamalar üst üste geldi. Kaftancıoğlu daha sonra yaptığı yazılı açıklamada ise konuşmayı doğruladı ancak yorumlara ilişkin, “Hakkımda itibarsızlaştırma operasyonu yapılıyor” dedi.

CHP milletvekilleri Atila Sertel, Kamil Okyay Sındır, Tacettin Bayır, Sevda Erdan Kılıç, Mehmet Ali Çelebi, Tuncay Özkan ve Bedri Serter sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunarak Kaftancıoğlu’nu eleştirdi.

Toplantıyı izleyerek Atatürk ifadesi konusunda yaşanan diyaloğu ilk kez haberleştiren Sözcü gazetesi yazarı Serpil Yılmaz’dan Kaftancıoğlu’nun, ‘itibarsızlaştırma operasyonu’ açıklamasına tepki geldi. RS FM’de Atilla Güner’le Akşam Postası yayınında açıklamalar yapan Yılmaz, “Bizi galiba basın danışmanı sanıyorlar. CHP’li bir gazeteci Canan Kaftancıoğlu için belki ‘dili sürçmüştür’ ya da ‘yazarsam zarar verir ben bunu yazmayayım, kendisine telefon açayım’ diyebilir. Buralara gidiyor gazetecilik. Gazetecinin soru sorması, gördüğü gerçekleri bütün çıplaklığıyla yansıtma sorumluluğu unutuldu. İtibarsızlaşma dediği şey nedir? Kendi ifadesini itibarsız mı buluyor? Ben kendi ifadesini yazdım. ‘Gazi Mustafa Kemal demekle kendimi daha ait hissediyorum’ demiş, ben bunu dedim. Bu mudur itibarsızlaşma?” dedi.

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TIKLAYIN - Sözcü ve Kaftancıoğlu arasındaki Atatürk tartışması sürüyor | Sözcü yazarı Serpil Yılmaz: Basın danışmanı değil, gazeteciyim