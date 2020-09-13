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CHP’de ‘Atatürk’ tartışması: Kaftancıoğlu’ndan Sözcü’deki yazıya tepki

13 Eylül 2020 18:45

Atatürk'e atfen, "Gazi Mustafa Kemal" demeyi tercih ettiğini belirten ve partisinden de bazı isimler dahil olmak üzere sosyal medyada tepki gören CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, açıklama yaptı. Kaftancıoğlu, eleştirilerin başlangıç noktası olan Sözcü'deki yazının 'çekilmek istenen noktaya getirildiğini' belirtirken, "Keşke Serpil Yılmaz, toplantıyı daha dikkatli dinleyerek kurtuluş mücadelesini ve devamında Cumhuriyetin ilk yıllarında kalkınma devriminin nasıl başarıldığını toplantıda da aynı günkü konuşmasını birkaç kez referans gösterdiğim Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nu zahmet edip dinleyebilseydi eğer şahsımın ve partimin Atatürk’e ve Cumhuriyete olan bakışını daha iyi idrak edebilirdi" ifadesini kullandı. Kaftancıoğlu, söz konusu yazı için "Hem partime, örgütümüze hem de toplantıya görüş, öneri ve sorularıyla katılan çok değerli isimlere büyük bir haksızlık içermektedir" dedi. 

Sözcü Gazetesi yazarı Serpil Yılmaz bugünkü köşe yazısında, internet ortamında yapılan Taksim Toplantıları'nın onur konuğu olan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun Atatürk’e atfen üç kez “Gazi Mustafa Kemal” ifadesini kullandığını yazdı. Eski TBMM Başkanvekili Uluç Gürkan'ın, Kaftancıoğlu’na “Atatürk adını kullanmamak tercihiniz mi?” diye sorması üzerine Kaftancıoğlu'nun da, “Kişilerin isimlerinden söz ederken, belirli alışkanlıklarla bunların özel atıflarla kategorize edilmesine karşıyım. Yıllardır kullandığım gibi bu şekilde ifade etmek, kendimi ait hissettiğim bir ifade olduğu için tercih ediyorum” yanıtını verdiğini aktardı.

CHP'li isimler tepki gösterdi

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