Kulis: Ankara'ya göre, YPG'nin "Afrin'de Rus üssü kurulacak" iddiası kuvvetli

Ankara, YPG'nin Rus birliklerinin Afrin’de üs kuracağı açıklamasını Rusya’nın yalanlamasını inandırıcı bulmadı. Rusya, üs değil ateşkes ihlallerini görüşmek için bir "uzlaşma merkezi" olduğunu iddia ederken Rus komutan, "Türkiye sınırına yakın Rus bayrağının göndere çekilmesi güvenliğin garantörü olduğumuzu gösteriyor" dedi. Rus zırhılıların bölgede hareket halide olması üs kurma iddiasını kuvvetlendirdiği belirtildi.

Hürriyet gazetesinden Uğur Ergan'ın haberine göre, Ankara, Rusya’nın Suriye’nin kuzeybatısında Afrin bölgesi sınırları içinde yer alan Jandaris’te, YPG güçlerini eğitmek için bir üs kurduğu iddiasının Moskova yönetimi tarafından yalanlanmasına temkinli yaklaştı. PYD’nin silahlı kanadı YPG Sözcüsü Redur Helil, önceki gün İngiliz Reuters’a yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Afrin’e üs kuracağını ve silahlı eğitim vereceğini açıklamıştı. Moskova ise bunu yalanlamıştı.

"Hareketlilik var"

Türkiye’nin istihbarat kaynakları, bölgede Rusya’nın da dahil olduğu hareketliliği bir süredir tespit etmişti. Konu, iki ülke askeri makamları arasındaki temaslarda da gündeme getirildi ve rahatsızlık mesajı Rusya’ya iletildi. İstihbarat kaynakları, sadece Rusya’nın değil, rejim güçlerinin de bölgede hareketlilik içinde olduğunu tespit etti. Rusya’nın Afrin’de eğitim verdiğine dair ABD’nin de bilgi sahibi olduğu düşünülüyor.

"Afrin'de çatışma yok"

Afrin’de bir çatışma ortamından bahsedilemeyeceğini belirten güvenlik kaynakları, dolayısıyla bu bölgede ateşkes ihlallerini görüşmek amacıyla bir merkez kurulmasına da ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Konunun Astana’da yapılan görüşmelerde de gündeme gelmediği belirtilirken, böyle bir girişimden bahsedilmiş olsa, Türk tarafının şimdi olduğu gibi karşı çıkacağı da vurgulanıyor. Bir bölgede askeri eğitim verilmeye başlanmışsa, orasının üs olarak tanımlanacağını belirten kaynaklar, merkez veya şube demenin gerçeği ortadan kaldırmayacağına dikkat çekiyor.

"ABD'ye karşılık hamle"

Güvenlik kaynakları, gerçekçi bir değerlendirme yapıldığında, Suriye’ye yerleşmiş bir dünya gücü olarak Rusya’nın bu hamleyi, ABD’nin Suriye’nin kuzeyinde PYD’nin denetimindeki bölgede 8 ayrı üs kurmasına karşılık yaptığını söylemenin mümkün olduğunu düşünüyor.

Afrin'deki Rus komutan: Güvenliği sağlayacağız

YPG’nin Rus üssü kurulacağına dair açıklamasını yalanlayan Rusya Savunma Bakanlığı önceki gün yaptığı açıklamada ateşkes ihlallerini görüşmek için bir "Uzlaşma Merkezi" bulunduğunu bildirmişti. Bununla beraber 20 Mart’ta Afrin’e konuşlanan Rus birliğinin komutanı Tümgeneral Andrey Volkov şunları söyledi: "Türkiye sınırına yakın bölgede yer alan şehirde Rus bayrağının göndere çekilmesi bizim Suriye yönetimine destek veren kuvvet olarak bölgede güvenliğin garantörü olduğumuzu gösteriyor. Yerel halk Kürtlerle de temas halinde Suriye sınırının güvenliğini sağlayacağız."

"YPG'li sayısı 100 bini geçecek"

YPG’nin Sözcüsü Redur Helil, Reuters’a yaptığı açıklamada kadın birlikleri (YPJ) dahil olmak üzere 60 bin kişilik YPG’yi 100 binin üzerine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Helil, bu hedefe “2017’nin ikinci yarısında” ulaşmayı planladıklarını belirtti.

Şam'da çatışmalar sürüyor

Suriye’nin başkenti Şam’da hafta sonu muhaliflerle El Kaide bağlantılı Fetih El Şam unsurlarının rejim güçlerine taarruz etmesiyle başlayan çatışmalar dün sabah yeniden şiddetlendi. Rejim güçleri de karadan ve havadan bombardımanı sürdürdü.