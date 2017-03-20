YPG'nin iddiası: Rusya, Afrin'de üs kuracak; bize askeri eğitim verecek

YPG Sözcüsü Redur Celil, yaptığı yazılı açıklamada Rusya'nın, Suriye'nin kuzeybatısındaki Afrin'de bir askeri üs kuracağını ve YPG üyelerine askeri eğitim vereceğini iddia etti. Rusya Savunma Bakanlığı ise YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde Afrin'de üs kurulacağına dair iddiaları yalanladı ve bölgede Ateşkesi İzleme Merkezi'nin bir şubesinin açılacağını bildirdi.

Sözcü Celil, üssün terörle mücadele işbirliği çerçevesinde kullanılacağını söylerken, anlaşmaya dün varıldığını öne sürmüştü. Celil, Rus askerlerinin zırhlı personel taşıyıcılar ve diğer zırhlı araçlarla bölgeye ulaştığını söylemişti.

Reuters'ın haberine göre YPG Sözcüsü, anlaşma kapsamında Rusya'nın örgüt üyelerine askeri eğitim vermeyi vaat ettiğini de söyledi.

Redur Celil'in yaptığı yazılı açıklama "Rus askeri varlığı, YPG ve Suriye'de faaliyet gösteren Rus güçleri arasındaki terörle mücadele ve güçlerimizi modern savaş yöntemleri konusunda eğitme ve Rus güçleriyle doğrudan temas kurmayı öngören anlaşma çerçevesinde gerçekleşmiştir" denildi.

Rusya'dan yalanlama: Ateşkes İzleme Merkezi kurulacak

Rusya Savunma Bakanlığı, YPG ile yapılan anlaşma çerçevesinde Afrin'de üs kurulacağına dair iddiaları yalanladı.

Bakanlık, YPG'lilerin eğitimi için Afrin'de askeri üs kurulacağına ilişkin bilgilerin doğruyu yansıtmadığını vurguladı.

Rusya Savunma Bakanlığı, Afrin yakınlarında Kürt birlikler ile Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) karşı karşıya geldiği bölgede, Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin bir şubesinin açılacağını bildirdi.

30 Aralık 2016 tarihli Türk-Rus anlaşmasına uygun olarak Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin 24 saat boyunca ateşkesi gözetlediği belirtilen açıklamada, "Ateşkes ihlallerinin önlenmesi için, Halep'te Afrin yakınlarında Kürt birlikler ile Özgür Suriye Ordusu'nun karşı karşıya geldiği bölgede Rusya'nın Suriye'deki Ateşkesi İzleme Merkezi'nin bir şubesi açılacak" denildi.

Hükümetten ilk açıklama

Hükümet Sözcüsü ve Başbakan Yardımcı Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu sonrası YPG ile Rusya'nın Afrin'de anlaştığı iddiasıyla ilgili konuştu.

Kurtulmuş, "Suriye'nin kuzey bölgesinde bir terör devletinin kurulmasını asla kabul etmeyeceğimizi ilgili taraflara belirtiyoruz. Rusya da ABD'de bunu biliyor” dedi.

Numan Kurtulmuş, “Türkiye, PYD unsurları yer almazsa DEAŞ'tan bölgenin temizlenmesi ve kurtarılması sürecinde etkin bir şekilde yer almaya hazırdır" ifadesini kullandı.

ABD'ye tepki gelmişti

Geçen hafta Başbakan Binali Yıldırım, IŞİD'e yönelik Rakka operasyonu konusunda müttefik ülkelerin PYD'yle birlikte hareket etmeyi seçtiğini söylemiş ve "Türkiye olarak hiçbir terör örgütünü kullanarak başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini muhataplarımıza açıkça ifade etmiş bulunuyoruz" demişti.

ABD, Rusya ve Türk Genelkurmay Başkanları ve üst düzey askeri yetkilileri, bu sabah Antalya'da, "Irak ve Suriye'deki gelişmeleri" konuşmak için bir araya gelmişti.

Başbakan Yıldırım'dan önce Reuters Haber Ajansı'na konuşan üst düzey bir Türk yetkili, Suriye'nin Rakka kentini IŞİD'den geri alma operasyonu için ABD'nin, YPG'nin yardımını tercih etmiş gibi göründüğünü söylemişti.

Adının açıklanmasını istemeyen yetkili, "Bu aşamada emin değiliz ama ABD bu operasyonu Türkiye ile değil, YPG ile yapacak gibi görünüyor. Bu operasyon bu şekilde yapılırsa, ABD-Türkiye ilişkileri açısından sonuçları olur. Çünkü YPG bir terör örgütüdür. Her platformda bunu söylüyoruz" demişti.