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Politika

Kulis: Anayasa oylamasında Davutoğlu'nun kontenjanı özel olarak izleniyor

Erken seçim söyleminin fireyi önlemek için ortaya atıldığı iddia edildi

13 Ocak 2017 08:43

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş'ın ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den de gelen erken seçim söyleminin paketin özellikle ikinci tur oylamasında, maddelerden birinin veya tamamının düşmesine neden olabilecek bir hareketi önlemeyi amaçladığı, 'hayır' deme olasılığı olan milletvekillerine karşı 'listeye konulmama' mesajı taşıdığı iddia ediliyor. Fireyi önlemek için de AKP'de her 10 milletvekilini bir vekilin izlemeye aldığı ileri sürülürken eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kontenjanından seçilen vekillerin üzerinde de özel bir izleme yapıldığı belirtildi.

Hürriyet'ten Nuray Babacan'ın kulis haberi şöyle:

İlk erken seçim söylemi, başkanlık sistemini getiren Anayasa Paketi’nin Meclis gündemine gelmesine çok kısa bir zaman kala, AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan gelmişti. Elitaş, paketin TBMM’den geçmemesi durumunda erken seçimin kaçınılmaz olacağını söylemişti. Şimdi de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, başkanlık sistemini öngören anayasa paketinin reddedilmesi durumunda, erken seçimin gündeme geleceğine ilişkin sözleri, dün en az Genel Kurul'daki tartışmalar kadar çok konuşuldu. AKP ve MHP yöneticilerinin, ‘erken seçim’ söylemiyle, paketin özellikle ikinci tur oylamasında, maddelerden birinin veya tamamının düşmesine neden olabilecek bir hareketi önlemeyi amaçladığı, ‘hayır’ deme olasılığı olan firecilere karşı ‘listeye konulmama’ mesajı taşıdığı iddia ediliyor.

ÖZEL İZLENEN VEKİLLER

Hem AK Parti hem de MHP yöneticilerinin, pakete yönelik endişeleri olan milletvekillerini saptama sorunu bulunmuyor. Bu konu, Başbakan Binali Yıldırım ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin geçen ay yaptıkları görüşmede gündeme gelmiş ve Bahçeli, partisindeki firenin 15’i bulabileceğini ifade etmişti. AK Parti’de ‘başkanlık sisteminin denge ve denetimden yoksun kurgulanmasına’ itiraz eden milletvekilleri olduğu da biliniyor.

AK Parti’de her 10 milletvekilini bir vekilin izlemeye aldığı iddia ediliyor. Partide, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun kontenjanından seçilen vekiller üzerinde de özel bir izleme yapılıyor.

1 Kasım 2015’te milletvekili seçilen, vekillikte henüz iki yılı dolmayan, seçilemezlerse milletvekili emeklisi olma hayalleri sona erecek isimler için erken seçim kararı büyük sıkıntıya yol açacak.

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