Aydınlık yazarının iddiası: Davutoğlu'nun kardeşinin FETÖ'den gözaltına alındığı konuşuluyor

Aydınlık yazarı İsmet Özçelik, "AKP kulislerinde anlatılan olay dudak uçuklatan cinsten. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerinden birinin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığı konuşuluyor" iddiasını öne sürdü.

"Gözaltı olayının kesin tarihi bilinmiyor" diyen Özçelik, "Olay gizli tutuluyor. AKP’liler son dönemde Abdullah Gül’e yakın işadamlarının FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasına da vurgu yaparak 'zamanlamaya' dikkat çekiyorlar" ifadesini kullandı.

İsmet Özçelik'in "Davutoğlu'nun kardeşine FETÖ gözaltısı" başlığıyla yayımlanan (12 Ocak 2016) yazısı şöyle:

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun sesi pek çıkmıyor. Ancak son günlerde Ankara kulislerinde herkesin ağzında o var.

Özellikle AKP kulislerinde kulağı sık sık çınlatılıyor. “Davutoğlu’nun sesi niye çıkmıyor” sorularına, “Yakında gazete manşetlerine yine çıkacak” karşılığı veriliyor.

Arkasından da alaycı bir gülümseme öne çıkıyor.

Gülen'e yakın durdu

Dışişleri Bakanı ve Başbakan olduğu dönemde Fethullah Gülen ve çevresi ile yakın ilişkisi bilinir. Eşiyle birlikte gittiği Pensilvanya’da Fethullah Gülen’i ziyaret ettiği, saatlerce Gülen’in çiftliğinde kaldığı sır değil.

FETÖ’nün yurtdışı okullarına hassasiyetini büyükelçiler sürekli anlatıyor.

15 Temmuz ABD/FETÖ darbe girişimi sonrasında “darbe karşıtı” açıklamalar yapsa da Saray’da “güven bunalımı” olduğu bildiriliyor.

ABD ile ilişkilerinin sorgulandığı ifade ediliyor.

KARDEŞİ FETÖ’CÜ MÜ?

AKP kulislerinde anlatılan olay dudak uçuklatan cinsten. Geçtiğimiz günlerde kardeşlerinden birinin FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alındığı konuşuluyor.

İddiaları Davutoğlu’nun bir yakınına sorduk. “Gözaltı olayı doğru, ama kısa süre sonra serbest bırakıldı” dedi. Nedeni konusundaki sorularımızı ise yanıtsız bıraktı.

Zamanlama manidar

Gözaltı olayının kesin tarihi bilinmiyor. Olay gizli tutuluyor. AKP’liler son dönemde Abdullah Gül’e yakın işadamlarının FETÖ operasyonu kapsamında gözaltına alınıp tutuklanmasına da vurgu yaparak “zamanlamaya” dikkat çekiyorlar.

Gül ve Davutoğlu’nun yakın çevresinin eş zamanlı olarak hedefe girdiği ifade ediliyor.

Örtülü ödenek

Başbakanlık kulislerinde Davutoğlu dönemi ile ilgili söylenti çok. Özellikle örtülü ödenek yeniden gündemde. Nereye harcandığı belli olmayan büyük bir meblağdan söz ediliyor.

Son dönemde yayın hayatına başlayan bir gazetenin finansmanının örtülü ödenekten karşılandığı iddiaları var.

Konuştuğum kişiler, “Yakında kokusu çıkar. Çember daralıyor” demekle yetindiler.

Anayasa değişikliği sonrası

AKP’de henüz FETÖ hesaplaşması bitmiş değil. Alt örgütlerde yapılan FETÖ tasfiyesi kimseyi tatmin etmiyor. Milletvekilleri ve MKYK’da yapılacak operasyonlar önemli.

AKP kaynakları, “operasyon için uygun zaman beklendiğini” kaydediyorlar. TBMM’de yapılan anayasa oylaması sonrasını işaret ediyorlar. “İki ay daha ertelenebilir, operasyon referandum sonrasına kalabilir” diyen de var.

Bylock'çular tedirgin

Şu aralar en tedirgin olanlar “ByLock” kullanan AKP’liler. Kaderlerinin ne olacağını bilmiyorlar. Meclis’te anayasa oylamalarında açık oy kullanıp, kahramanlık gösterileri yapsalar da sonuçtan emin değiller.

Kendi aralarında yaptıkları sohbetlerde, “Kendi sonumuzu yaklaştırıyoruz. Anayasa değişikliği kabul edilirse bize ihtiyaç kalmaz. İpimizi çekerler” görüşünü savunanlar olduğu anlatılıyor.

Gazete manşetleri

Dünün kahramanları(!), bugünün suskunları, kendilerini unutturmaya çalışsa da yakında ortalık hareketleneceğe benziyor. Dün övgüler düzülen gazetelerde yarın yergiler düzüleceği şimdiden belli.

Bazı köşe yazarları ilk sinyalleri verdi.

İzliyoruz!