Salgına karşı kademeli plan: Sokağa çıkma yasakları belli saatlerde hafta içine de kaydırılabilir; binalara ‘uyarı tabelası’ uygulaması genişletilebilir

Koronavirüs salgınında, kapalı mekanların kullanılmaya başlamasıyla birlikte yaşanan hızlı artışla ilgili aşamalı plan yapıldı. İçişleri Bakanlığı genelgesiyle getirilen yasakların işe yaramaması durumunda geçilecek ikinci aşamada sokağa çıkma kısıtlamalarının kapsamının genişletileceği, bazı illerde uygulanan vaka bulunan binalara ‘uyarı tabelası’ asılma uygulamasının da genişletilebileceği konuşuluyor.

Hürriyet’te yer alan habere göre, yeni getirilen önlemlerin etkisi 2 hafta boyunca takip edilecek. 10-15 gün sonra vaka yayılım hızında düşüş olmazsa, bir sonraki aşamaya geçilecek. Salgın hızı kesilmezse, hafta sonu tamamen yasak getirilmesi veya sokağa çıkma yasaklarının belli saatlerde hafta içine de kaydırılması planlanıyor.

Öte yandan uzmanlar, şehirlerarası seyahat yasağı beklemediklerini belirtiyor.

Binalara ‘uyarı tabelası’ uygulaması genişletilebilir

15 gün sonra yeniden yapılacak değerlendirmelerde, il pandemi kurulları ve hıfzıssıhha kurulları şehrin ihtiyaçlarına göre bu yasakları genişletebilecek. Genel yasakların yanı sıra illere göre farklı uygulamalara geçilebilecek. Bazı illerde, vaka bulunan binalara ‘uyarı tabelası’ asılma uygulamasının, diğer illerde de yapılabileceği belirtiliyor. Ev ziyaretlerinin yasaklanması da tartışılıyor.

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