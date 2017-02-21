Kulis: AKP'nin anketlerine göre, 18 yaş düzenlemesi beklenen düzeyde desteklenmiyor

AKP’nin referanduma yönelik yaptırdığı anketlerde, gençlerden oy almak için pakete koyduğu ileri sürülen seçilme yaşını 18’e düşüren düzenlemenin beklenen sonucu vermediği iddia edildi.

AKP, referanduma yönelik yaptırdığı anketlerden gelen sonuçlara göre parti stratejisini ve politikaları belirlemeye çalışıyor. Partinin yaptırdığı anketlerde en dikkat çekici nokta, milletvekili seçilme yaşını 18’e düşüren düzenlemede görülüyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın kulis haberi şöyle:

Partinin yaptırdığı anketlerde milletvekili seçilme yaşının 18’e düşürülmesini öngören düzenlemenin referanduma etkisinin araştırıldığı soruya verilen yanıtlar ise büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 18 yaş düzenlemesine desteğin beklenen düzeyde çıkmadığı öğrenildi. AKP yöneticileri, "18 yaş düzenlemesi genel anlamda pakete evet denmesi için seçmen nezdinde beklediğimiz ölçüde pozitif bir etki yaratmadı. Bunun da kendi içimizde sorgulanması gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

Parti yöneticilerini şaşırtan diğer bir sonuç ise milletvekili sayısının 600’e çıkarılmasını düzenleyen maddeye de tepkilerin gelmesi. Orta yaş ve üstü seçmen kitlesinin, 18 yaş düzenlemesiyle birlikte milletvekili sayısının artırılmasına mesafeli yaklaştığı ve tepki gösterdiği kaydedildi. AKP, referandum sürecinde uygulanacak kampanya çalışmalarıyla yüzde 60 düzeyinde ‘evet’ çıkmasını sağlamayı hedefliyor. Parti yöneticileri, “Yüzde 50’yi geçmek gibi bir endişemiz yok. Her geçen gün evet oranının artacağına ve bugüne kadarki referandumlar içinde en yüksek evet oranını yakalayacağımızı düşünüyoruz. 12 Eylül referandumunda evet oyları yüzde 58’di. 16 Nisan’daki referandumda yüzde 60’lara ulaşılmasını hedefliyoruz” görüşünü dile getirdi.