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15 Temmuz Darbe Girişimi

Kulis: AKP'li Metiner, partililere "FETÖ'cüler özür dileyip, istifa etsinler" dedi

Başbakan "ByLock'ta olan bakanımız da, milletvekilimiz de yok" demişti

25 Ekim 2016 12:24

AKP'nin Afyonkarahisar'da yaptığı 3 günlük istişare ve değerlendirme toplantısına İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'in 'FETÖ' ile bağlantılı AKP'li isimler hakkında “Özür dileyip, istifa etsinler” dediği iddia edildi.

"Temizlik yapılmalı"

Afyonkarasihar'daki kamp cuma günü öğleden sonra başladı. Milletvekilleri ilk gün dinlendi. Cumartesi ve pazar günü ise basına kapalı toplantılarda söz alan milletvekilleri, 15 Temmuz darbe girişimi, başkanlık sistemi, bürokrasi ve Meclis çalışmalarıyla ilgili görüşlerini anlattılar.

Sözcü gazetesinden Veli Toprak'ın edindiği bilgiye göre AKP'li Metiner, isim vermeden Genel Başkan Yardımcısı Şaban Dişli'yi hedef aldı. Dişli'nin kardeşi Tümgeneral Mehmet Dişli'nin, 15 Temmuz darbe girişimine karışmasına üstü kapalı göndermede bulunan Metiner'in, “FETÖ'ye karşı tam bir temizlik yapılmalı. İçimizdeki FETÖ'cüler de önce bizden özür dilemeli, sonra da istifa etmelidir” diye konuştuğu aktarıldı.

Metiner'in çıkışına Başbakan Binali Yıldırım veya partiden hiçbir yetkili cevap vermedi. Başbakan, ByLock programı kullanan bakan ve milletvekilleriyle iddiaları hatırlatıp, “Hiçbir milletvekilimiz, bakanımız ne ByLock'ta var, ne terörün içinde var, ne FETÖ'nün içinde var” demekle yetindi.

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