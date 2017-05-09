Kulis: AKP'de Topbaş'ın yerine Başbakan Yıldırım'ın aday olabileceği seslendiriliyor

AKP’nin hedefi referandumda "kaybedilen" İstanbul’u geri almak. AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, Topbaş’ın yerine Başbakan Binali Yıldırım'ın aday olabileceği seslendirilmeye başlandı. AKP’nin 2019 yerel seçim hesaplarında aday olmayacağı kesinleşen ilk isim İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Kadir Topbaş olmuştu.

Cumhuriyet gazetesi Ankara Temsilcisi Erdem Gül'ün kulis haberi şöyle:

Son günlerde damadının tahliyesi ile gündemde olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, 2019’da yeniden aday olmayacağı kesinleşen ilk önemli isim oldu. Bu nedenle Topbaş’ın yerine gelecek isim AKP’de merak konusu haline geldi. Topbaş’ın yerine Başbakan Binali Yıldırım’ın aday olabileceği AKP’de seslendirilmeye başlandı. Referandumun ardından CHP’de parti içi çalışmalar sürerken AKP 2019 hazırlıklarına başladı. 21 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeniden genel başkan olacağı olağanüstü kongre hazırlıklarının arkasında 2019’daki yerel seçime ilişkin planlamalar da sürüyor.

"İstanbul’u geri almalıyız"

İki dönemdir İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Topbaş, bir süre önce 2019’da aday olmayacağını net bir biçimde açıklamıştı. Ancak bu açıklama, özellikle 15 Temmuz sonrası 'FETÖ' operasyonları çerçevesindeki gelişmeler nedeniyle parti yönetiminin bir kararı olarak görülüyor. 'FETÖ' tutuklusu damadının da tartışılan tahliyesinin ardından AKP’de Topbaş’a 2019’da emekli edilecek ilk isim olarak bakılıyor. Topbaş kararının netleşmesinin ardından AKP, hızla yerine gelecek adayın bulunması için arayışa da başladı. Özellikle referandumda İstanbul’da hayır oylarının önde çıkması AKP’deki bu arayışı daha acil ve yaşamsal hale getirdi. Partide Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın siyasi yükselişine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile başlamış olmasının da özel önemine dikkat çekilerek, hedef “İstanbul’u mutlaka yeniden geri almak zorundayız” şeklinde belirlendi.

Yıldırım kulislerde

Bu nedenle Topbaş’ın yerine güçlü bir ismin İstanbul’a aday yapılması görüşü benimsendi. Erken seçim olmaması durumunda 2019 Kasım’ındaki Başkanlık ve Meclis seçiminden altı ay önce yapılacak yerel seçimlerde gösterilecek adayın bugünkü ‘hayır’ bileşenlerinin çıkarabileceği bir aday karşısında başarı kazanacak bir isim olması kriteri de benimsendi. Bu yaklaşımlar çerçevesinde, Başbakan Binali Yıldırım’ın ismi parti kulislerinde konuşulmaya başlandı. Binali Yıldırım, AKP’nin kazanma şansı olmamasına karşın oylarını yükseltebilmesi hedefi ile İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na aday gösterilmişti. CHP’li belediye başkanı Aziz Kocaoğlu’na karşı kaybetmesine karşın Binali Yıldırım’ın İzmir’de siyasi kimliğinden çok “teknokrat-uzman” kimliği ve hizmeti öne çıkaran vaatlerinin altı çizilmişti. İstanbul’a aday gösterilmesi halinde de yine aynı şekilde Yıldırım’ın partili kimliğine vurgu yapılmaksızın bir kampanya yürütülmesi ve böylece 16 Nisan’da İstanbul’da ‘hayır’ oyu verenlerden de oy alması hedeflenecek. Parti kulislerinde Erdoğan’ın genel başkan olmasının ardından hükümetin Binali Yıldırım’ın başbakanlığında sürdürülmesi konusunda bir tereddüt bulunmuyor. Bir erken seçim olmaması ve seçimlerin planlandığı gibi 2019 Kasım’ında yapılması durumunda yerel seçim altı ay önce olacağı için Yıldırım’ın istifa ederek yerel seçimlerde aday olması gerekiyor. Bu durumda yerel seçimlerden sonraki 6 aylık süre için başka bir AKP’li başbakanın başkanlığında yeni bir hükümetin kurulması gerekiyor.