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Sabah yazarı: Binali Yıldırım, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilsin!

"Yıldırım'a yakışan, tıpkı Bakanlık ve Başkanlık döneminde olduğu gibi icracı koltuklardır"

05 Mayıs 2017 13:42

Sabah yazarı Melih Altınok, 21 Mayıs'ta düzenlenecek olağanüstü kongre ile AKP Genel Başkanlığı koltuğunu Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bırakacak olan Başbakan Binali Yıldırım'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak aday gösterilmesi gerektiğini savundu.

Altınok, "İzmir deneyiminde de CHP'nin yanı sıra her kesimden oy alabileceğini kanıtladı. Bu tercih İstanbul'a olduğu kadar, 16 Nisan'da kentte umduğunu bulamayan partiye de taze kan gibi çok çok iyi gelecektir" diye yazdı. 

Melih Altınok'un "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Binali Yıldırım... Neden olmasın?" başlığıyla yayımlanan (5 Mayıs 2017) yazısı şöyle:

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın partisine üye olduğu günkü samimi sevinci her görüşten vatandaşı etkiledi.
Zira o kadar önemli bir makamı, "düşülen yol" için bırakmanın her zaman böyle profesyonelce olamayacağını eski deneyimlerden biliyoruz.
Daha önce de yazmıştım ama "mülayimlik" Binali Beyin alametifarikası.
Yanılmıyorsam, kendisiyle Başbakan olduktan sonra tek bir kez bile karşılaşmadım, konuşmadım ama öncesini biliyorum.
Mesela, Erdoğan 2014'te Beştepe'ye çıktığında, adının "Ak Parti'nin yeni Genel Başkanı" olarak geçtiği günlerden...
O koltuk ve dahası Başbakanlık, Davutoğlu'na teslim edilince ne küsmüş ne de partiden soğumuştu.
Kendisini partisinin her seçim çalışmasında, mitinginde en önde gördük.
Ama nihayet, konuyla ilgili tek bir sitemine şahit olmadığımız o ayların ardından hak ettiği konuma geldi, Başbakan oldu.
Ve görev süresince, oturduğu makamı sonlandıracak hükümet modeli için canla başlaçalıştıktan sonra bu günlere geldi.
Peki, bundan sonra ne yapacak Binali Bey? Öyle ya, daha genç, önü açık...
Herkes ona yeni sistemde Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı gibi bir makamı uygun buluyor.
Ama bence kendisine yakışan, tıpkı Bakanlık ve Başkanlık döneminde olduğu gibi icracı koltuklardır.
Mesela önümüzdeki ilk yerel seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak gösterilebilir Yıldırım!
İzmir deneyiminde de CHP'nin yanı sıra her kesimden oy alabileceğini kanıtladı.
Bu tercih İstanbul'a olduğu kadar, 16 Nisan'da kentte umduğunu bulamayan partiye de taze kan gibi çok çok iyi gelecektir.
Ne dersiniz?

ETİKETLER

BaşbakanBinali YıldırımAKPİstanbul Büyükşehir Belediyesi

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