Kulis: AKP, partili cumhurbaşkanıyla dokunulmazlıkları aynı pakete koyarak referanduma götürecek

Yeni Hayat gazetesi, Ankara kulislerinde konuşulan 'Partili Cumhurbaşkanlığı formülü'yle ilgili olarak "AKP'nin, partili cumhurbaşkanlığıyla dokunulmazlıkları aynı pakete sokarak referanduma götüreceğini" öne sürdü. "Dokunulmazlık Rüşveti; AKP, dokunulmazlık ile partili cumhurbaşkanını aynı pakete koydu" başlığıyla yayımlanan haberde, "İktidar, halkın desteğini sağlamak ve MHP’ye yönelik muhtemel tepkileri azaltmak için ‘partili cumhurbaşkanlığı’ teklifini milletvekili dokunulmazlığını kaldıracak anayasa değişikliğiyle birlikte referanduma götürmeyi planlıyor. AKP, ‘Meclis’te teröristlerin dokunulmazlığını kaldırıyoruz’ propagandası altında gidilecek referanduma halkın desteğini almayı planlıyor" ifadesini kullanıldı.

İbrahim Asalıoğlu'nun imzasıyla yayımlanan (12 Mayıs 2016) haber şöyle:

AKP’nin ‘partili cumhurbaşkanlığı’ planının detayları ortaya çıkmaya başladı. İktidar, halkın desteğini sağlamak ve MHP’ye yönelik muhtemel tepkileri azaltmak için ‘partili cumhurbaşkanlığı’ teklifini milletvekili dokunulmazlığını kaldıracak anayasa değişikliğiyle birlikte referanduma götürmeyi planlıyor. AKP, ‘Meclis’te teröristlerin dokunulmazlığını kaldırıyoruz’ propagandası altında gidilecek referanduma halkın desteğini almayı planlıyor.

‘Başkanlık’tan farkı yok

Saray’ın, parti teşkilatlarını, milletvekili adaylarını ve başbakanı belirleyecek bir ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sayesinde başkanlık sistemi ile elde etmek istediği amacı fazlasıyla karşılayacağı belirtiliyor. ‘Başbakan’ dışında partili cumhurbaşkanlığı ile başkanlık sistemi arasında yetki bakımından ciddi bir fark bulunmadığı kaydediliyor. AKP’nin Meclis’e sunacağı ‘partili cumhurbaşkanlığı’na ilişkin mini anayasa paketi ile başkanlık sistemi ve yeni anayasa tartışmaları da şimdilik gündemden düşmüş olacak. Ancak AKP, Meclis’ten geçiremeyeceklerini bildikleri halde hazırladıkları yeni anayasa teklifini Meclis’e sunacak.

Mevcut fezlekelerdeki dokunulmazlığın kaldırılmasını öngören AKP’nin anayasa değişikliği teklifi, önümüzdeki hafta pazartesi günü Meclis’te görüşülecek. Bu teklife AKP ile birlikte MHP de açıktan destek verirken HDP karşı çıkıyor. CHP ise teklifin görüşüldüğü Anayasa Komisyonu’nda ‘kabul’ oyu kullanmış ancak teklifin anayasaya aykırı olduğunu, tüm dokunulmazlıkların kaldırılması gerektiğini dile getirmişti.

330 ve üzeri oy çıkarsa referanduma gider

İlk turu pazartesi, ikincisi ise çarşamba günü yapılacak gizli oylamalarda 330’un üzerinde oy çıkması halinde teklif referanduma gidecek. CHP’nin tam destek vermesi ve 367’in üzerinde oy çıkması halinde ise referanduma gerek kalmadan teklif yasalaşacak. Siyasi kulislerde dokunulmazlık referandumun AKP’nin işine yarayacağı için oylamanın 367’inin altında kalmasını tercih edebileceği belirtiliyor.

MHP desteği ile geçebilir!

Partili cumhurbaşkanlığı oylamasında MHP’nin desteği gerekiyor. AKP’nin 316 oyu referanduma yetmediği için MHP’siz bir anayasa değişikliğinin geçmesi mümkün gözükmüyor. AKP’nin sürpriz bir şekilde ‘partili cumhurbaşkanlığı’ teklifini Meclis’e sunacaklarını açıklaması ‘MHP ile anlaştıkları’ yorumlarına neden oldu.

Bahçeli, desteğe ‘gönüllü’

Ankara’da AKP ile MHP arasında ‘partili cumhurbaşkanlığı’na destek karşılığında koalisyon görüşmeleri yapıldığına dair iddialar dolaşıyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin, ‘hukuki destek’ ve ‘MHP her uzlaşma teklifine gönüllüdür’ şeklindeki açıklamalarının ‘koalisyona’ işaret ettiği belirtiliyor. MHP’nin Yargıtay’daki olağanüstü kongre dosyası nedeniyle AKP’ye yanaştığı, bunun karşılığında partili cumhurbaşkanlığına destek vereceği savunuluyor.

AKP-MHP koalisyon kuracak iddiası

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, AKP-MHP yakınlaşmasını Meclis’te düzenlediği basın toplantısında değerlendirdi. Özel, “Görünen o ki AKP ve MHP fiilen yürüttükleri koalisyonun adını koyacak önümüzdeki günlerde bir protokolle karşımıza çıkacak. Ardından da partili cumhurbaşkanlığı teklifini toplam milletvekili sayısı 356 olacak şekilde referanduma götürmeye çalışacaklar. 3-4 tane MHP’li bakan için AKP’li cumhurbaşkanına ‘evet’ demek üzereler.” ifadelerini kullandı.