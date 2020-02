Kulis: AKP ile MHP ittifak için prensipte anlaştı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin AKP’ye “Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesine yönelik” çağrısına AKP kanadından da ‘olumlu’ yanıt geldiği belirtildi. Kulislere göre AKP ve MHP, “Cumhur İttifakı’nın ve ruhunun yerel seçimlerde de devam etmesi” yönünde prensipte anlaştı.

Cumhuriyet'ten Selda Güneysu'yun haberine göre AKP’nin “Bahçeli’nin İstanbul’da aday çıkarmayacağız” yönündeki çağrısına “olumlu baktığı” vurgulanırken, AKP ’den Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ile MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz’dan oluşan heyetin en kısa sürede yeniden bir araya geleceği belirtildi.

Cumhur İttifakı’nın yerel seçimlerde de devam etmesine yönelik atılacak adımların belirlenmesi yönünde ilk görüşme dün Özhaseki ve Durmaz arasında gerçekleşti. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre, görüşmede MHP’nin çağrısına AKP kanadından da ‘olumlu’ yanıt geldi. Yerelde ittifakın nasıl olacağına ilişkin detayların görüşmede gündeme gelmediği belirtilirken, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ABD gezisinin ardından Bahçeli ile görüşeceği de dile getirildi.

Doğu illerinin önemi

Bahçeli’nin “yerelde ittifak” çağrısında bulunurken sınırlarını çizdiği 4 maddenin üzerinde de her iki partinin “mutabakata vardığına” dikkat çekilirken, AKP kanadının Bahçeli’nin kayyım atanan belediyeler ile HDP’li belediyeler konusuna ayrı bir önem verdiğine dikkat çekildi. Her iki partide de “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin tam olarak yönetimde oturması için her iki partinin ittifakıyla bu bölgedeki yerel yönetimlerin Cumhur İttifakı’nın kontrolüne geçmesi gerektiğine” de işaret edildi. Görüşmede, il ve ilçe belediyelerine ilişkin bir detay ise gündeme gelmedi.

Görüşmede, AKP’li Mehmet Özhaseki’nin de “MHP’nin bu çağrısının kendilerince karşılık bulduğunu” söyledi. Bahçeli’nin, “İstanbul’da belediye başkan adayı çıkarmayacağına” yönelik açıklamalarının da “AKP tarafından olumlu karşılandığı” dile getirilirken, her partinin il ve ilçe bazında yaptığı çalışmaların daha sonraki görüşmelerde masaya yatırılacağı kaydedildi. Bahçeli’nin yine yerel seçimlerde ittifaka ilişkin olarak “kendi belediyelerinin sayısının artırılmasına yönelik” açıklamalarının da AKP kanadından “karşılık bulduğu” ifade edilirken, ittifak ruhuna zarar vermeyecek bir zeminin her iki parti tarafından oluşturulacağına dikkat çekildi.