Kulis: AKP içinde MHP ile ittifaktan rahatsız olan gruplar var

Seçim barajının indirilmesi kararı ve zaman zaman yaşanan görüş ayrılıkları Cumhur İttifakı’nın akıbeti hakkında çeşitli yorumlara neden olurken AKP kulisleri de MHP'ye karşı hareketlendi.

Yeniçağ'dan Fatih Ergin'in haberine göre, seçimlere ittifakla girdiği takdirde baraj sorunu yaşamayacak olmasına rağmen MHP’nin isteğiyle seçim barajının yüzde 7’ye düşürülmesi kararı Cumhur İttifakı’nın dağılacağı yönünde yorumların başlıca nedeni olarak öne çıkıyor. Seçim kanununda yapılacak diğer düzenlemelerin üzerinde de anlaşılmasının ardından ittifak içerisinde gelişmeler olabileceği beklentisi Ankara’nın siyasi iklimine hâkim olurken, AKP kulislerine ise bu yorumları boşa çıkaracak iddialar düştü.

AKP’den yetkili bir isim, parti içerisinde MHP ile ittifaktan rahatsız olan grupların olduğunu belirterek, “Bu grupların haklı gerekçeleri yok değil. Ancak şu an için realiteye uygun bir alternatif de koyamıyorlar. AK Parti olarak bugünkü şartlarda MHP ile ittifaka mecburuz. MHP de bize mecbur.” dedi. Partili isim, “Siyaset dinamik bir süreçtir. Elbette her şey mümkün. Cumhur İttifakı’na başka partiler de dahil olabilir ama olağanüstü bir durum olmadığı sürece MHP ile ittifak en az 2023’e kadar sürecek” şeklinde sözlerini sürdürdü.

AKP içerisinde Erdoğan sonrasına hazırlanan ve MHP ile ittifaka sıcak bakmayan grupların da hazırlığını 2023 sonrasına göre yaptığını belirten partili isim; “Erdoğan, üzerindeki bazı tazyiklere rağmen MHP ile ittifakı sürdürmekte kararlı. Bu konuda partide en önemli destekçisi Binali Yıldırım. Tabi sonsuza kadar bir ittifakın sürmesi siyasetin doğasına aykırı. Ancak MHP ile yollarımız ancak 2023 sonrasında ayrılabilir” dedi.

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