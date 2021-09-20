Kulis: AKP, ‘dar ve daraltılmış bölge seçim sistemleri’ konusunda ittifak ortağını ikna edemedi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD’ye yapacağı ziyaret öncesinde bir kez daha “yüzde 7 seçim barajını” da öngören Siyasi Partiler Yasası ile seçim yasalarında yapılacak düzenlemenin en kısa sürede TBMM gündemine geleceğini açıkladı. Ancak AKP ve MHP’nin ortaklaşa üzerinde çalıştığı yasa teklifleri için MHP, “dar ve daraltılmış bölge seçim sistemleri” tartışmalarına son noktayı koydu.

Kulislerden edinilen bilgiye göre, “her iki sistemin, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde etnik yapıyı güçlendireceği kanaatinde” olan MHP, “bu nedenle sistem tartışmasını” doğru bulmuyor. AKP kanadı ise İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde her iki seçim sisteminden birinin uygulanması halinde “partinin oyunun artacağını” hesaplıyor.

Cumhuriyet’ten Selda Güneysu’nun haberine göre, kulislerde, Bahçeli’nin, “dar ve daraltılmış bölge seçim sisteminin uygulanması durumunda, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki etnik yapıların ve aşiretlerin güçleneceği” uyarısında bulunduğu ifade edilirken, “bu nedenle AKP ve MHP’nin üzerinde çalıştığı seçim yasaları teklifinde de dar ve daraltılmış bölge seçim sistemlerinin uygulanmasından vazgeçildiğinin” altı çiziliyor. MHP, her iki seçim sisteminin uygulanmasında “seçim çevrelerinin nasıl daraltılacağının, temsilde demokrasi için belirleyici etken olduğunu” savunuyor.