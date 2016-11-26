Kulis: AKP, Darbe Komisyonu’nda rotayı CHP’ye çevirdi!

15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu’nda AKP, 30 Mart seçimlerinde cemaatin CHP’ye desteğine ilişkin açıklamalarda bulunan eski İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler’in disiplin dosyasını kendisinden ya da CHP Genel Merkezi’den istemeye hazırlanıyor.

Ayrıca, DSP döneminin en genç bakanlarından Tayyibe Gülek’in ailesine ait İstanbul Beylikdüzü’ndeki 70 dönümlük bir arazinin Fatih Üniversitesi’ne bağışlandığı iddiasına bir araştırma yapılması da söz konusu. CHP’nin ‘FETÖ’ ilişkisi iddialarının 17-25 Aralık sonrasında arttığı yorumlarına dikkat çeken AKP kanadı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretini sorguluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun komisyona davet edilip edilmeyeceği belli değil.

AKP’nin CHP’ye yönelik izlenecek adımların ipuçları komisyonun son toplantısında Başkanvekili Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ’ın konuşmasına da şöyle yansıdı.

“Kılıçdaroğlu ABD’de şahsa ait enstitüde”

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Fetullah Gülen Hareketi 1970’lerde çıkmış, kırk yıllık bir hareketin bugünkü durum geçmişin toplamıydı. Bir yıl içerisinde bizim dönemimizde büyümediler.17 - 25 Aralık öncesi Sayın Kılıçdaroğlu’nun da Amerika’da bu. Şahsa ait olan bir enstitüde görüşme yaptığını biliyoruz. Burada Cumhuriyet Halk Partisinin milletvekilleri de bunların televizyonlarına çıktı, görüştü bunlar olup bittikten sonra. Hatta, kayyumlar atandığı zaman…

SELÇUK ÖZDAĞ ( Manisa) - …buraya giderek, burada protesto ettiler, bunu yaptılar. Çok özür diler im, sorum u size sormayacağım, sadece bir tespit yapmak için sordum, sorumun muhatabı siz değilsiniz.

SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Buraya eğer Birgül Ayman Güler Hanımefendi gelmiş olsaydı, kendi isine niçin paralelle iş birliği yaptığını soracaktım ama gelmedi. Gelmesini de çok arzu ediyorum hanımefendinin. Hatta bugün bir dilekçe yazdım Komisyonumuza, şunu yazdım.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezine bir dilekçe gönderilmesini istedim. Birgül Ayman Güler’in disiplin dosyasının tamamının Komisyonumuza gönderilmesini istedim madem gelmiyor diyerek.