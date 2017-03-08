Kulis: Akar 3'lü zirvede "Menbiç'te herkesin bayrak dalgalandırması doğru değil" dedi

Ankara’nın El Bab’dan sonra hedef gösterdiği Menbiç’te yaşanan yeni gelişmelerin ardından Antalya dün Türkiye, ABD ve Rusya genelkurmay başkanları toplantısına ev sahipliği yaptı. ABD, Rusya ve Türkiye Genelkurmay başkanları Suriye ve Musul bağlamında ilk kez bir araya geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, toplantıda yaptığı konuşmada "Bölgede yaşanan bir kriz var, bildiğiniz gibi yoğun bir şekilde bunun içindeyiz maalesef... Gerçekten askerlerimiz, büyük bir fedakarlıkla, büyük bir kahramanlıkla bölgeye tekrar barışın, huzurun gelmesi için ellerinden gelen çalışmayı yapıyorlar ve çalışmalarıyla bölge barışına büyük katkılar sağlıyorlar. Bölgede takriben 7 yıldır akan kanı önlemek için önemli bir aşama teşkil etmesini bekliyorum. Buradaki çatışmaların durması, çatışmaların azalması, sonuçta barışın gelmesi hepimizin ortak amacı" dedi. Kulislerden edinilen bilgilere göre de Akar, Menbiç’te herkesin bayrak dalgalandırmasının doğru bir yaklaşım olmadığı mesajı verdi.

TSK'nın Menbiç’e yönelik olası harekâtını önlemek amacıyla kentteki ABD varlığının arttığı, El Bab ve Menbiç’in sınırdaş bölgelerinin PYD tarafından Esad rejimine bırakıldığı, Rakka’ya yönelik operasyon planlarının konuşulduğu ve Musul operasyonunun hızlandığı bir dönemde, Antalya’da dün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Joseph Dunford ve Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeri Gerasimov’un katılımıyla üçlü bir zirve yapıldı. Komutanlar, Suriye ve Irak bağlamında ilk kez üçlü olarak masada buluştu. Geçen yıl Kasım ayında G-20 Zirvesi’ne de ev sahipliği yapan Regnum Carya Oteli’ndeki kritik görüşmeye, karargâhlardan üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Akar: Barış ortak amaç

Akar, burada yaptığı konuşmada ABD ve Rusya genelkurmay başkanlarıyla böyle bir toplantıda bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, "Bölgede yaşanan bir kriz var, bildiğiniz gibi yoğun bir şekilde bunun içindeyiz maalesef... Gerçekten askerlerimiz, büyük bir fedakarlıkla, büyük bir kahramanlıkla bölgeye tekrar barışın, huzurun gelmesi için ellerinden gelen çalışmayı yapıyorlar ve çalışmalarıyla bölge barışına büyük katkılar sağlıyorlar. Bölgede takriben 7 yıldır akan kanı önlemek için önemli bir aşama teşkil etmesini bekliyorum. Buradaki çatışmaların durması, çatışmaların azalması, sonuçta barışın gelmesi hepimizin ortak amacı. ” dedi. Toplantı sonrası TSK tarafından yapılan açıklamada ise “Suriye’de faaliyet gösteren tüm terör örgütleriyle mücadelede gelinen son durum olmak üzere, Suriye ve Irak’taki bölgesel güvenlik sorunları hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Önümüzdeki dönemde tüm terör örgütleri ile daha etkin mücadele edilebilmesi maksadıyla, üç ülke silahlı kuvvetleri arasındaki istenmeyen olayların önlenmesi kapsamında alınabilecek ilave tedbirler değerlendirilmiştir” denildi. Açıklamada isimlendirme yapılmadan “tüm terör örgütleri” ifadesiyle, Türkiye’nin PKK’nın Suriye kolu PYD/YPG’yi terör örgütü olarak görmeye devam edeceği vurgulanmış oldu.

Koordinasyon için

Dün, Ürdün Başbakanı ile düzenlediği basın toplantısında zirveyle ilgili bilgi veren Başbakan Binali Yıldırım, “Suriye’nin bütün terör örgütlerinden temizlenmesi için çok iyi bir koordinasyona ihtiyaç var. Bölgede birçok ülke var. Gerek DEAŞ gerek PYG, PYD, El Nusra ve benzeri bütün terör örgütlerinin temizlenmesi gerekiyor. Eğer bu koordinasyon sağlanamazsa hiç arzu etmediğimiz çatışma riski olabilir. İşte bugün ve yarın da devam edecek toplantının asıl amacı orada, bölgede terörle mücadele yaparken, koordinasyonu en iyi şekilde nasıl sağlarız, tarafların birbirlerinin operasyonlarına müdahale etmemesi ve tatsız olayların meydana gelmemesini nasıl temin ederiz; bunu çalışıyorlar” dedi.

PYD-YPG rahatsızlığı dile getirildi

Kulislerde zirvede şu konuların ele alındığı öne sürüldü:

İrtibat mekanizması: Sahada askeri birliklerin birbirlerine yakın hale gelmesiyle irtibat mekanizmalarının daha etkili çalışması ele alındı. Türk tarafı, ABD ve Rusya’dan gelen PYD/YPG ile işbirliğine destek veren ve hatta daha da ileriye götürüleceğine dair verilen mesajlardan duyulan rahatsızlığı net şekilde ortaya koydu. Zirvede Orgeneral Akar, Suriye’nin toprak bütünlüğünün korunması gerektiğini ısrarla vurguladı, “Menbiç’in, Suriye’nin bütünlüğü içinde Menbiç’in gerçek sahiplerine bırakılması” gerektiğini dile getirdi. Akar’ın, Menbiç’te herkesin bayrak dalgalandırmasının doğru bir yaklaşım olmadığı mesajı verdiği de öğrenildi. Olası Rakka operasyonunda, TSK ve ABD birliklerinin ÖSO güçleri ile birlikte Akçakale’den girip PYD bölgesi içinde açılacak koridorla Tel Abyad üzerinden Rakka’ya inmesi, Peşmergenin de doğudan batıya sarkarak destek vereceği senaryonun da konuşulduğu ileri sürüldü.

İncirlik'in durumu: Türkiye’nin PYD/YPG güçlerinin aktif olacağı olası bir Rakka operasyonunda İncirlik’i kullandırıp kullandırmayacağı ise merak konusu.

Öte yandan Reuters ajansına konuşan üst düzey bir Türk yetkili, devam eden toplantının olası sonuçları hakkında “Resmin tamamını değiştirebilir” dedi. İsmi açıklanmayan yetkili ayrıca Rakka operasyonuyla ilgili “Bu aşamada ne olacağını bilmiyoruz, ancak ABD bu operasyonu Türkiye ile değil YPG ile yapacak gibi duruyor. Operasyon bu şekilde gerçekleştirilirse ABD-Türkiye ilişkileri için bir bedeli olur. YPG terör örgütüdür ve bunu her platformda dile getiriyoruz.” dedi.